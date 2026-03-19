La dura crítica de Schumacher a Max Verstappen: "Que deje de quejarse..."

Ralf Schumacher dice que Max está distraído con otras competiciones y le aconseja que se centre en su trabajo en Red Bull.

Max Verstappen es uno de los pilotos que más está criticando estas nuevas normas de la Fórmula 1. No le gusta la gestión de energía y ha pedido abiertamente que se cambie cuanto antes. Su inicio con un Red Bull poco competitivo está siendo difícil: ocho puntos en dos carreras.

Y ya empiezan a aparecer sus críticos. Ralf Schumacher, en 'Sky Sports', le ha pedido que deje de quejarse y se centre en su trabajo con Red Bull, olvidando las otras categorías en las que va a participar.

"Max ha demostrado ser el piloto más rápido. Ahora, sin embargo, tiene que ayudar a su equipo, un equipo que está teniendo problemas, y dejar de quejarse", dice el hermano de Michael Schumacher.

Cree que en estos momentos no debería centrarse en otras carreras: "El hecho de que simplemente quiera competir en otra categoría de carreras... es algo que se puede hacer, pero no es necesario".

Ralf ve a Max distraído. No le ve concentrado en el proyecto Red Bull. Y le pide que deje de quejarse de estas nuevas normas de la F1.

Pero no parece que Verstappen vaya a cambiar su discurso. Ni mucho menos. Siempre acostumbra a decir lo que piensa y seguirá criticando a la competición si no hay un cambio de normas a corto plazo.