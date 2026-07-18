¿Le asustaría a Leclerc tener de compañero a Verstappen en vez de a Hamilton? Ojo a su respuesta

El piloto de Ferrari fue preguntado por la hipotética situación de tener que medirse al tetracampeón de F1 con Red Bull, compitiendo en la misma escudería italiana.

Charles Leclerc es uno de los corredores que ha competido contra compañeros de gran prestigio en la Fórmula 1. Multicampeones como Sebastian Vettel o, actualmente, con Lewis Hamilton, avalan este hecho. Pero, ¿qué pasaría si su compañero fuera el cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen?

El piloto monegasco ha sido tajante ante esto: "Tengo suerte, y siempre lo he dicho, he tenido la oportunidad de tener compañeros de equipo que siempre han sido excelentes, como Hamilton, Vettel y Sainz, así que no, no me asusta".

"Es un piloto excepcional que ha ganado cuatro campeonatos mundiales. Si algún día sucediera, también sería una gran historia porque empezamos juntos en 2010, hemos competido juntos en todas las categorías de karting, así que ¿por qué no?", ha explicado el piloto de Ferrari.

Ambos se conocen desde muchos años atrás, compitiendo desde muy jóvenes en karting, por lo que su relación ha oscilado con el tiempo. De este modo, Charles ha rememorado su odio visceral hacia él en otros tiempos: "Yo estaba convencido de que era mala persona".

"Y él pensaba lo mismo de mí, así que así son las cosas. Ahora, al crecer, entiendes que las personas son diferentes más allá de lo que ocurre en la pista, así que la relación ha cambiado", ha reconocido en declaraciones realizadas a 'Sky Italia'.

"Hemos madurado, somos mucho más maduros. La vida ha cambiado mucho desde que empezamos, y cuando eres joven, vives las cosas a un ritmo vertiginoso, y lo que sucede en la pista es sin duda cierto", ha concluido. A día de hoy, este supuesto parece lejos de suceder.