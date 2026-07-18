El otro partido del Mundial: el campeonato del peloteo entre Infantino y Trump

Los detalles Los dos llevan años deshaciéndose en elogios mutuos y forjando una amistad que ha llevado al presidente de la FIFA a ser un fijo en los eventos organizados por el presidente estadounidense.

Donald Trump no ha revelado su preferencia para la final del Mundial entre España y Argentina, pero su favorito claro es Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Ambos mantienen una relación de mutuas adulaciones que ha alcanzado niveles esperpénticos. Trump ha elogiado públicamente a Infantino, calificándolo de "gran presidente", mientras que Infantino ha alabado el papel de Trump en el éxito del Mundial. Esta relación de halagos no es nueva y se ha evidenciado en varios eventos, como la firma del alto el fuego entre Israel y Hamás y la visita del príncipe saudí a la Casa Blanca. La culminación de esta amistad fue la entrega de un premio de la paz de la FIFA a Trump.

Donald Trump no ha desvelado con quién irá en la final del Mundial, si con España o con Argentina, aunque para él sí que hay un claro preferido este domingo: Gianni Infantino. El presidente de la FIFA lleva mucho tiempo adulando al presidente estadounidense, pero es que el propio Trump también le devuelve los halagos convirtiendo su relación en un campeonato del peloteo.

Porque el idilio entre Trump e Infantino se ha convertido en una esperpéntica sucesión de adulaciones mutuas. "Nuestro gran presidente de la FIFA, Gianni Infantino. No hay nadie como él, la verdad, muy pocos", decía este viernes el republicano del presidente de la FIFA.

A pocas horas de la final del Mundial, ambos prosiguen con su peloteo mutuo. "Esta Copa del Mundo no habría sido un éxito tan increíble sin usted", le ha respondido Infantino.

Que si el presidente de la FIFA es el mejor, que si Trump ha sido clave para el éxito de este Mundial... Una escena que ha alcanzado su punto álgido con el broche final de Infantino. "El sueño americano, señor presidente, se hizo realidad. Unimos al mundo", ha afirmado.

Y es que esta forma suya de hacerse la rosca, de dorarse la píldora el uno al otro, no es nueva, sino que viene de lejos. "Gianni Infantino está aquí. Presidente de la FIFA. Un hombre muy respetado", decía el presidente estadounidense en 2018. Una amistad que le sirvió a Infantino para no perderse la segunda toma de posesión de Trump. "Haremos grande no solo a EEUU sino al mundo entero", dijo entonces el presidente de la FIFA.

Se vio también en la firma del alto el fuego entre Israel y Hamás en Egipto y en la visita del príncipe saudí a la Casa Blanca. Infantino se ha convertido en un fijo en cada gala o celebración que realizar su amiguísimo inquilino de la Casa Blanca. Futbol, política y dinero unidos en esta relación de pleitesía cuyo culmen fue la entrega de un premio de la paz de la FIFA a Trump.

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