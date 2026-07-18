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GP de Bélgica

F1 2026 hoy, en directo: Clasificación del Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1

Sigue en directo el sábado del Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1: la clasificación con Fernando Alonso y Carlos Sainz.

Fernando Alonso Fernando AlonsoGetty

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