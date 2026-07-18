F1 2026 hoy, en directo: Clasificación del Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1

El piloto de Ferrari tuvo un accidente en el último minuto de la sesión e hizo saltar todas las alarmas en el cuadro italiano. Se podían ver daños reseñables en la parte trasera derecha ¿Llegarán a tiempo para la clasificación?

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Buenas tardes y bienvenidos al directo de la clasificación del Gran Premio de Bélgica.

En poco más de una hora el semáforo se pondrá en verde en Spa para conocer quién se lleva la pole de este apasionante GP de Bélgica.

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