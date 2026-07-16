Leclerc alucina con el Madring: "La Monumental puede ser una de las curvas más icónicas del Mundial"

El piloto de Ferrari, junto a Lewis Hamilton, dio las primeras vueltas al circuito de Madring en un 'filming day': "Parecía un circuito bastante guay".

Fueron los dos Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, los primeros en saltar a la pista en el Madring, el que será el Gran Premio de España en el mes de septiembre. Y el monegasco está encantado con ese nuevo circuito que está en plena construcción y que se estrenará en la Fórmula 1 esta temporada.

En la previa del Gran Premio de Bélgica, en la rueda de prensa, Leclerc contó su experiencia en Madring: "Hice algunas vueltas detrás de un coche. Todavía queda mucho trabajo por hacer y había mucha suciedad sobre la pista, pero parecía un circuito bastante guay y a mí me gustan los circuitos urbanos".

"Me pareció un circuito urbano complicado, lleno de retos, hay muchas características que me gustan y tengo ganas de probarlo como debe. Me parece una pista bastante guay", insiste el piloto de Ferrari.

Sobre la famosa 'Monumental', Leclerc cree que se puede convertir en leyenda de la Fórmula 1: "La Monumental se llama, ¿no? Es una curva realmente muy especial. Siento que en clasificación... quiero decirlo de manera educada... vamos a tener que ser valientes, vamos a ir al límite en esa curva y eso creo que va a ser bastante guay".

"Creo que puede convertirse en una de las curvas más icónicas de la temporada, particularmente cuando terminen todas las gradas. Creo que eso aumentará todavía más la experiencia. Seguro que disfrutaré porque me gustan los circuitos urbanos. ¿Se adaptará a mi estilo de pilotaje? Eso no lo sé, pero sí sé que vamos a tener que comprometernos al máximo y eso es lo que me gusta de este tipo de circuitos", dice Charles desde Spa. Parece estar encantado con lo que se está preparando en la ciudad de Madrid.

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