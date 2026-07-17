¿Seguirá Verstappen en Red Bull? El tetracampeón sigue sin despejar las dudas sobre su futuro

El piloto neerlandés sigue sin anunciar qué decisión tomará respecto a su porvenir en la Fórmula 1, pero ha confirmado que cualquier decisión la dirá él mismo.

El futuro de Max Verstappen continúa siendo un desconcierto total. El piloto neerlandés todavía no ha avanzado detalles acerca de si permanecerá un año más en Red Bull o si cambiará de escudería, debido a su descontento con el rendimiento del equipo.

Nada más aterrizar en Bélgica, el piloto ha respondido a las preguntas de la prensa sobre su devenir en la competición, pero no ha dado respuesta clara alguna. "No tengo nada que decir", ha asegurado sobre los rumores de su marcha de la marca austriaca.

Durante las últimas semanas, se ha situado al tetracampeón del mundo en otros equipos como McLaren o Mercedes debido a un supuesto interés, pero tampoco ha confirmado nada. "No quiero tener que decir sí o no o esto o lo otro sobre mi futuro; siempre he dicho que si hay algo nuevo que contar, os lo contaré yo mismo", ha añadido Verstappen en Spa.

A pesar de los malos resultados obtenidos esta campaña, el neerlandés mantiene su compromiso de colaborar con su equipo para salir del bache que están atravesando. "Miramos al futuro, intentamos arreglar los problemas actuales del coche, pero es cierto que eso es un debate que aún no se ha cerrado", reconoce Max, en declaraciones recogidas por 'SoyMotor'.

Por último, Verstappen ha asegurado que su "enfoque y cómo trabajamos como equipo no ha cambiado nada", y que los cambios en el equipo son recurrentes, por lo que deben seguir adelante.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido