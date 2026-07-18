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Junts celebra la "victoria rotunda" de la ley de amnistía y avisa: "Puigdemont volverá a Cataluña"

Los detalles Jordi Turull, secretario general de la formación, ha aseverado que "por muchos que quieran estar en contra, Puigdemont volverá a Cataluña".

El secretario general de Junts, Jordi Turull El secretario general de Junts, Jordi TurullEuropa Press
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Carles Puigdemont volverá a Cataluña. Algo que ya se preveía después del fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avalando la ley de amnistía ha sido confirmado por el secretario general de Junts, Jordi Turull.

Durante su intervención en el Consell Nacional del partido, Turull ha celebrado la "victoria rotunda en todos los sentidos" que supone la decisión del TJUE y ha recordado las críticas que recibió por no aceptar el primer texto de la ley de amnistía a principios de 2024: "Hacía falta un texto más robusto porque si no mucha gente podía quedar al margen".

"Con la sentencia del TJUE hemos conseguido un gran paso para el retorno de los exiliados, pero también un gran paso para muchas personas que han sufrido la represión del Estado, un gran paso también por lo que significa para la democracia", ha afirmado recalcando que se trata de "una victoria para el independentismo y para Junts".

Por ello, ha asegurado que "el retorno del presidente y de los exiliados, del conseller Puig y del conseller Comín, llegará": "Tened toda la confianza. Por muchos que quieran estar en contra, el presidente Puigdemont volverá a Cataluña".

Además, el secretario general de la formación independentista ha destacado que las resoluciones europeas han ido dejando en evidencia "las carencias de la justicia española, su politización y el déficit democrático que eso representa".

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