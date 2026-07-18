¿Podría peligrar la final del Mundial? La mala calidad del aire, el rival inesperado de España y Argentina en Nueva York

El contexto La atmósfera de la ciudad que acogerá el partido más esperado de los últimos años sigue siendo perjudicial para la ciudadanía y desde Estados Unidos ya han emitido varias alertas de salud por la alta concentración de partículas tóxicas.

España y Argentina no contaban con que al llegar a la final del Mundial 2026 podían encontrarse con un rival inesperado. Con todo listo sobre el terreno de juego, la densa nube de humo llegada desde los feroces incendios de Canadá planea sobre el estadio East Rutherford de Nueva Jersey, donde La Roja intentará, 16 años después, hacerse con otra Copa del Mundo.

La calidad del aire sigue siendo tóxica para la ciudadanía y desde Estados Unidos ya han emitido varias alertas de salud por la alta concentración de partículas tóxicas. "Todos los neoyorkinos deben tomar precauciones", sentenciaba este sábado el alcalde de la ciudad, el socialdemócrata Zohran Mamdani.

Dos situaciones clave cambiarían la situación: un cambio en la dirección del viento o una buena tormenta. "Ya tenemos tormentas y la dirección del viento va a cambiar. Este domingo por la mañana la calidad del aire será mucho mejor", especifica Álvaro Navarro Contreras, meteorólogo de laSexta. "Toda esta ceniza que tenemos sobre Nueva York se debe a los 900 incendios que arden sobre Canadá", explica.

Unos incendios por los que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere sancionar a Canadá. "El coste de esta contaminación debe ser añadido, por necesidad, a los aranceles que Canadá ya está pagando", dijo el republicano.

Y aunque España y Argentina suspendían este sábado su último entrenamiento antes de la final por tormentas eléctricas, la posibilidad de aplazar el encuentro más esperado de los últimos años no parece ser una posibilidad.

De momento, el mundo entero mira al cielo de Nueva York.

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