Los dignos herederos del legendario pulpo Paul: la jirafa Fali, la tortuga Yellow y otros animales videntes del Mundial

El contexto Desde el famoso octópodo en Sudáfrica, cada Copa del Mundo ha tenido a cada vez mayor cantidad de fauna como protagonista. En esta ocasión hay hasta un hipopótamo tailandés.

En el Mundial de Sudáfrica 2010, el pulpo Paul se convirtió en una celebridad global por sus predicciones acertadas sobre los partidos. Desde entonces, cada Mundial busca su propio animal oráculo. En 2026, la jirafa Fali y la tortuga Yellow han pronosticado que España ganará la final contra Argentina, mientras que un gato y un bulldog también ven a España levantando su segundo Mundial. Sin embargo, en Tailandia, el hipopótamo Moo Deng apuesta por Argentina. La tradición de animales predictores continúa, dejando la incógnita de si alguno realmente posee poderes premonitorios para adivinar el desenlace del torneo.

De entre todos los protagonistas del Mundial de Sudáfrica 2010 hay uno que a buen seguro no tenía ni idea de qué era lo que estaba pasando. Se trata del pulpo Paul, el mítico octópodo que en el título conquistado por España se hizo famoso en todo el globo por las predicciones que hacía de cada partido.

Desde entonces, cada Mundial ha buscado su propio oráculo en el reino animal y, claro está, 2026 no iba a ser diferente. La primera en pronunciarse de cara a la final entre España y Argentina ha sido la jirafa Fali, que ha apostado por el combinado de Luis de la Fuente. Lo mismo ha hecho la tortuga Yellow, que es todo un talismán habiendo encadenado ya varios aciertos con la Selección.

Además, a ambos se suman un gato y un bulldog, virales en redes sociales, que ven a España levantando su segundo Mundial.

Sin embargo, no hay consenso en el mundo animal. En Tailandia, el hipopótamo Moo Deng apuesta por Argentina.

Y es que no falla. Después del pulpo Paul, los animales quieren ser y son protagonistas de un Mundial en el que a saber si hay quien sí tiene poderes premonitorios para conocer de antemano el desenlace final del torneo.

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