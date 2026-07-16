Alfonso Pérez Medina, sobre el juicio a Begoña Gómez: "Es complicado encontrar personas no contaminadas cuando ha sido una causa tan mediática"

Alfonso Pérez Medina y Bea de Vicente valoran la decisión de la Audiencia Provincial de que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular ante una causa tan politizada.

La Audiencia Provincial de Madrid le ha retirado dos delitos a Begoña Gómez y ha determinado que solamente se le juzgue por supuesta malversación y tráfico de influencias. Además, le ha retirado las medidas cautelares, de manera que recupera su pasaporte y no tendrá que ir a firmar cada 15 días.

Por otro lado, también ha determinado que la mujer del presidente del Gobierno será juzgada por un jurado popular. Alfonso Pérez Medina explica que esto se debe a la naturaleza de los delitos y lo que dicta la ley del jurado.

De este modo, el jurado estará compuesto por nueve ciudadanos residentes en la Comunidad de Madrid de entre 18 y 65 años, con otra serie de requisitos que serán elegidos en 2027.

Una elección del jurado que Bea de Vicente ve "complicadísima": "Hay un entorno tan politizado que yo creo que va a ser prácticamente imposible encontrar un jurado que se abstenga a un ideario político u otro", afirma.

"Tienen que ser en teoría personas no contaminadas en esta causa", apunta el responsable de Tribunales de laSexta. Algo que ve "realmente complicado" cuando ha sido "una causa tan mediática que se ha conocido hasta el último detalle".

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