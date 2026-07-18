¡Accidente de Hamilton al final de los libres 3! "He destrozado el coche"

Estaban siendo unos libres 3 sin sorpresas hasta que el heptacampeón perdió el control de su Ferrari y se fue a la grava, golpeando su parte trasera derecha contra el muro.

Lewis Hamilton ha acabado los terceros entrenamientos libres con el susto en el cuerpo. El británico ha tenido un accidente cuando restaban escasos segundos para concluir la sesión de sábado.

El heptacampeón se subió demasiado al piano de la curva 13 e invadió la grava existente en esa parte del trazado de Spa-Francorchamps. Pese a intentar enderezarlo, el coche se golpeó con la parte derecha trasera del monoplaza contra el muro.

Una nube de polvo se apoderó de ese tramo y se pudo ver al británico con el neumático destrozado. 'Sir Lewis' fue cuestionado por su ingeniero si estaba bien y él confirmó que sí, pero se mostró preocupado por los daños: "He destrozado el coche".

Ahora es el turno de la escudería de Maranello evaluar el estado del coche. La parte trasera derecha es donde se ha absorbido todo el impacto y ahora tocará trabajar a contrarreloj para que el coche llegue a la clasificación sin problemas.

En relación a la sesión, Kimi Antonelli volvió a ocupar lo más alto de la tabla. El italiano está en estado de gracia en el circuito belga ya que ha sido líder en los tres entrenamientos libres. Carlos Sainz acabó 18º y Fernando Alonso, penúltimo.

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