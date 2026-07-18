"Con el gol de Iniesta salieron sillas volando": así se vivió en España ese primer Mundial el 11 de julio de 2010

Los detalles La Selección está a un partido de conseguir una segunda estrella. Todo, más de tres lustros después de un día que muchos recuerdan al detalle... pero que otros o bien eran muy pequeños o no habían ni nacido.

Han pasado dieciséis años desde el memorable 11 de julio de 2010, cuando Andrés Iniesta marcó el gol que otorgó a España su primera estrella en el Mundial. Ese momento inolvidable, con la camiseta de Dani Jarque y el emblemático Waka Waka de Shakira, quedó grabado en la memoria de muchos. Ahora, la Selección Española está a solo 90 minutos de lograr una segunda estrella. Las emociones de aquel día, con vuvuzelas y el polémico balón Jabulani, se reviven, y quienes eran niños entonces, ahora adultos, recuerdan cómo vivieron esa jornada histórica. El tiempo ha pasado, pero la expectativa y la esperanza persisten.

Dieciséis años han pasado. Tiempo, sin duda. Tiempo desde ese 11 de julio de 2010. Desde esa noche de verano, desde ese gol de Andrés Iniesta a Países Bajos que dio a España su, de momento, primera y única estrella. Muchos ni se acordarán; otros, quizá ni hubieran nacido. Ahora, la opción del segundo Mundial está a 90 minutos.

La opción de nuevos recuerdos. De otro día inolvidable. De esa nueva estrella sobre el escudo de la Selección. Sin embargo, el 11 de julio de 2010 siempre será la primera vez y, como suele decirse, la primera vez nunca se olvida.

"El golazo que marcó Iniesta al final. Con la camiseta de Dani Jarque debajo, representando a España", cuenta un chico desde Barcelona.

Porque fue, como dicen, "muy emblemático". Con el Waka Waka de Shakira y esas vuvuzelas ensordecedoras en los campos de Sudáfrica, además del polémico Jabulani, el balón del Mundial.

¿Y dónde se vio la final? Hay quien pudo verla en casa con los amigos; otros, sin embargo, no pudieron celebrarlo como bien se merecía un día así: "Yo seguí trabajando después".

En esta ocasión, lo mismo. "Lo vimos en familia, todos juntos. Tengo la suerte de que, 16 años después, lo veré igual", cuentan en Valencia.

En ese sentido, el tiempo es lo que es: "Yo era muy pequeña también. Me pilló super chiquitita. Me acuerdo de todo el vecindario, super loco todo".

"Salieron sillas volando con el gol de Iniesta", cuentan sobre ese tanto que llegó en el minuto 116 ante Países Bajos.

Dieciséis años han pasado. Los que eran niños antes, ahora son mayores de edad. "Mi hijo era pequeñito, con cinco años. Ahora lo vivirá con 22", cuentan en Galicia.

Y es que aunque haya quien considera que el tiempo ha pasado "muy rápido", el destino y el fútbol de España han querido que la Selección esté a un partido de sumar una nueva estrella.

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