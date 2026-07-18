El incendio de Orés ya es el más extenso de España en lo que va de año: ya ha calcinado 15.400 hectáreas

Un helicóptero trabaja en las labores de extinción del incendio forestal declarado el miércoles en Orés (Zaragoza)

Los detalles Según las previsiones meteorológicas, en la tarde de este sábado se espera un cambio en la dirección del viento con rachas de 30-40 km/h, pero a últimas horas del día podrán alcanzar los 50 km/h.

El incendio forestal de Orés, en Zaragoza, sigue avanzando en su cuarto día, afectando ya a 15.400 hectáreas y con un perímetro de aproximadamente 60 kilómetros. Según el dispositivo Infoar del Gobierno de Aragón, el fuego se ha propagado por los sectores 5 y 1, impulsado por el viento y la topografía. Un operativo de 450 efectivos y 22 medios aéreos se ha desplegado, similar al de días anteriores. Se han evacuado seis localidades zaragozanas y una navarra, afectando a unos 1.000 vecinos. El viento, que podría cambiar de dirección, amenaza con complicar las labores de extinción, con rachas previstas de hasta 50 km/h.

El gran incendio forestal de Orés (Zaragoza) sigue avanzando en su cuarto día desde que se declarara el fuego. Este sábado las llamas están avanzando por el flanco izquierdo y ya afecta a 15.400 hectáreas de terreno con un perímetro aproximado de 60 kilómetros, un avance que lo convierte en el incendio más extenso en España en lo que va de año.

El dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales del Gobierno de Aragón (Infoar) ha ofrecido estos datos sobre un fuego que se ha desarrollado por sus sectores 5 y 1, propiciado por el viento y la topografía. Previsiblemente, durante la jornada de este sábado se va a desplegar un operativo similar al que ha trabajado en la zona los días anteriores, que este viernes ya sumó unos 450 efectivos y 22 medios aéreos.

Su avance ya ha obligado a evacuar hasta a seis localidades zaragozanas (Orés, Asín, Luesia, Malpica de Arba, Peraltilla y Uncastillo) y una navarra (Petilla de Aragón), alrededor de 1.000 vecinos entre todas. Además, los municipios zaragozanos de Longás, Isuerre y Lobera de Onsella fueron puestos este viernes en preaviso para que la población esté preparada ante una posible evacuación preventiva.

Por otro lado, según las previsiones meteorológicas, el viento de la zona podrá cambiar de dirección a lo largo del día, entre el noroeste y sur. Para esta tarde se esperan rachas de 30-40 km/h, pero a últimas horas del día podrán alcanzar los 50 km/h, lo que podría afecta a la labor del dispositivo de extinción.

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