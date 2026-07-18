De Johannesburgo a Nueva York: el largo y sinuoso camino de 16 años de España hasta su segunda final de Mundial

A la izquierda, el gol de Iniesta ante Países Bajos; a la derecha, España celebrando una victoria

Los detalles La Selección no pasó de fase de grupos en 2014 y cayó en octavos ante Rusia en 2018 y Marruecos en 2022. Su trayectoria en 2026, impoluta: ha noqueado a selecciones como Uruguay, Portugal y Francia.

Hace 16 años, Andrés Iniesta dio a España su única estrella mundialista al marcar el gol decisivo contra Países Bajos en 2010. Desde entonces, la Selección ha enfrentado desafíos en los Mundiales de 2014, 2018 y 2022, sin superar los octavos de final. En 2014, España no pasó de la fase de grupos; en 2018, fue eliminada por Rusia; y en 2022, Marruecos la dejó fuera en penaltis. Ahora, en 2026, España ha llegado nuevamente a la final, tras vencer a Austria, Portugal, Bélgica y Francia, buscando su segunda estrella mundialista. La final se jugará en el Metlife, con la esperanza de repetir el éxito de 2010.

Muchos no habían nacido. Otros tantos, quizá, ni se acuerden. Ni tengan en la memoria ese momento. Ese instante, corto instante, en el que Andrés Iniesta controló ese balón en Johannesburgo. En el que, con todo un país pendiente, disparó ante Stekelenburg, ante Países Bajos, para dar la que hasta ahora es la única estrella de España. Para el, al menos de momento, primer y último Mundial a una Selección que, 16 años después, tiene una cita con la historia en el Metlife.

Tiene una nueva cita con la historia en Nueva York. Ante Argentina. En su segunda final de Mundial. Más de tres lustros han pasado. Más de 16 años de ese momento, de ese 11 de julio de 2010 en Sudáfrica. Mucho fútbol. Muchos jugadores. Muchos torneos con el cartel de favoritos y/o candidatos a un título que quién sabe si esta vez será que sí.

Porque el camino ha sido largo. Ha sido muy, muy largo. Porque en 2014, en Brasil, España ni tan siquiera fue capaz de superar la fase de grupos ante selecciones como Países Bajos, primera de grupo, Chile, segunda, y Australia. Tan solo los oceánicos sucumbieron, cuando ya era tarde, a los en ese momento pupilos de Vicente del Bosque.

El debate, constante, en la portería. Que si Casillas que si De Gea, en un combinado además mermado por los problemas físicos y con jugadores lejos de su mejor momento de forma entre lesiones y demás. Decepción, primera decepción, en el llamado mal del campeón que otras tantas selecciones han tenido.

En Rusia y Qatar, adiós en octavos

En 2018, el asunto estuvo en el banquillo. Julen Lopetegui, que había firmado por el Real Madrid, fue fulminantemente cesado por Luis Rubiales a escasos días del comienzo del torneo. En su lugar, Fernando Hierro. Sin apenas experiencia en los banquillos. Sin haberse preparado para una cita de Rusia en la que tampoco se cumplió con lo que a priori parecía poder ser para España.

En esta ocasión sí se superó la fase de grupos, con España enmarcada junto a Portugal, Irán y Marruecos en el B. La Selección empató contra los lusos y los marroquíes, pero esa victoria por 0-1 ante los iraníes les dio la primera plaza. En las eliminatorias esperaba Rusia.

Y ahí se acabó todo. En octavos. La anfitriona empató a uno ante los de Hierro y en los penaltis todo se acabó.

Cuatro años después, en 2022, Qatar. Un Mundial en invierno. Uno para el que Luis Enrique tenía el timón de la Selección con el objetivo de recuperar el trono alcanzado en 2010 en una nueva estrella para España. Pero tampoco.

En el Grupo E, España comenzó goleando a Costa Rica en la que al final sería su única victoria de todo el torneo en 90 minutos. Los de Luis Enrique endosaron un 7-0 a los costarricenses para empatar ante Alemania y perder contra Japón. Los nipones, primeros; la Selección, segunda.

En octavos esperaba Marruecos. Resultado gafas. Tanto al final del tiempo reglamentario como en la prórroga. En los penaltis, cero total y absoluto para España con los marroquíes anotando tres lanzamientos. Adiós al sueño.

A por una nueva estrella

Ahora, en 2026, España ha vuelto a una final de Mundial después de llevar sin ganar un partido de ronda eliminatoria desde 2010. Desde ese encuentro ante Países Bajos, en 2014 no jugaron ni uno solo al no pasar de fase de grupos y empataron, para perder en penaltis, ante Rusia en 2018 y Marruecos en 2022.

Y como sucedió en 2010, España llega a la final del Metlife como campeona de Europa después de ganar a Inglaterra en 2024 como hiciera en su momento con Alemania en 2008. En cuanto a Eurocopas, en estos 16 años, han caído tanto la de hace dos veranos como la de 2012 frente a Italia. Ahora, final a la vista.

Todo, después de volver a ganar tres eliminatorias mundialistas tras 16 años sin hacerlo nada más y nada menos que ante Austria, Portugal, Bélgica y Francia. Ante los primeros y los últimos, quién iba a pensarlo en el caso de los galos, sin prácticamente sufrir; frente a belgas y lusos, con Mikel Merino evitando la prórroga.

A España le queda un partido más. Uno más en esta escalada en EEUU, Canadá y México rumbo a la segunda estrella. Noventa minutos, quizá 120. Quizá penaltis. Quizá un día, un 19 de julio, para que el Mundial de 2010 sea el primero pero no el último.

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