Ahora

"No competimos con el resto de coches"

El enfado por radio de Fernando Alonso con Aston Martin en China

El bicampeón del mundo le pidió a su ingeniero que no le comunicara los tiempos de los piloto que iba por delante ya que no podía competir con ellos.

Fernando Alonso test Bahréin 2026Fernando Alonso test Bahréin 2026Getty Images

Fernando Alonso vivió una auténtica pesadilla en el Gran Premio de China del pasado fin de semana.

Con un AMR26 anticompetitivo y cuyas vibraciones llegan a ser verdaderamente molestas, el asturiano se limitó a completar kilometraje para darle más datos al equipo de cara a la próxima cita en Japón.

De hecho, en un momento de los 33 giros que completó antes de abandonar, el bicampeón del mundo de Fórmula 1 se molestó con los comentarios de su ingeniero.

Este le comunicaba a qué distancia se encontraban sus contendientes, y Fernando, consciente de que poco podía hacer, le pidió que únicamente le trasladase los comentarios de su compañero, Lance Stroll.

"No necesito que me digas las distancias tío. Basta con que me digas los tiempos de Lance. No competimos con el resto de coches", le replicó por radio.

Las 6 de laSexta

  1. Francia, Reino Unido, Italia y Alemania se unen a España en su rechazo a la misión de protección de EEUU en Ormuz: "¿Qué espera Trump de un puñado de fragatas europeas?"
  2. Abascal anuncia la intención de Vox de entrar en los gobiernos de Castilla y León, Extremadura y Aragón: "Hay que acordar medidas concretas"
  3. El TSJCV descarta imputar a Mazón y devuelve la causa de la DANA a la jueza de Catarroja: "No basta cualquier sospecha o conjetura"
  4. Amaños en la adjudicación de contratos públicos con mordidas en efectivo: los indicios de la UCO contra los ex altos cargos de la Diputación de Almería
  5. El audio de la UCO en el que los asesinos de Francisca Cadenas revelan su "obsesión": "La tenías que pinchar... Todo el día fun, fun, fun... la Francisca"
  6. Ingresa en prisión uno de los detenidos por el caso de violencia machista en Colungo (Huesca)