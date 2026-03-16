El enfado por radio de Fernando Alonso con Aston Martin en China

El bicampeón del mundo le pidió a su ingeniero que no le comunicara los tiempos de los piloto que iba por delante ya que no podía competir con ellos.

"No competimos con el resto de coches"

Fernando Alonso vivió una auténtica pesadilla en el Gran Premio de China del pasado fin de semana.

Con un AMR26 anticompetitivo y cuyas vibraciones llegan a ser verdaderamente molestas, el asturiano se limitó a completar kilometraje para darle más datos al equipo de cara a la próxima cita en Japón.

De hecho, en un momento de los 33 giros que completó antes de abandonar, el bicampeón del mundo de Fórmula 1 se molestó con los comentarios de su ingeniero.

Este le comunicaba a qué distancia se encontraban sus contendientes, y Fernando, consciente de que poco podía hacer, le pidió que únicamente le trasladase los comentarios de su compañero, Lance Stroll.

"No necesito que me digas las distancias tío. Basta con que me digas los tiempos de Lance. No competimos con el resto de coches", le replicó por radio.