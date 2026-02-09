Aston Martin presenta el AMR26 de Fernando Alonso: horario y dónde ver en directo

La escudería británica presentará en sociedad al AMR26, el primer coche diseñado por Adrian Newey dentro de la nueva era, en Arabia Saudí junto a los jefes de Honda.

La Fórmula 1 está a punto de comenzar, y las escuderías están terminando de presentar en sociedad los monoplazas de esta temporada. A un mes exacto de que dé inicio el curso, Aston Martin presentará este lunes el AMR26, el coche más esperado por los aficionados al automovilismo.

Los de Silverstone han escogido Arabia Saudí como el escenario ideal para mostrar en primicia el monoplaza que pilotará Fernando Alonso. La expectativa generada sobre el coche diseñado por Adrian Newey, el ingeniero más laureado de la F1, es máxima y ya se espera verle sobre pista, aunque esta vez de color.

Tras dar varias vueltas al Circuito de Barcelona-Cataluña durante los primeros días de test de pretemporada, el AMR26, junto con los Mercedes y los Ferrari, fue el coche con mejor rendimiento en el 'shakedown'.

Para poder ver la presentación del monoplaza de Alonso, habrá que esperar hasta las 20:00 hora española. Una vez que dé comienzo el evento, las principales figuras de Aston Martin, Enrico Cardile, Newey, Fernando Alonso, Lawrence Stroll, Lance Stroll, además de los jefes de Honda, socio motorista, saldrán al escenario para hablar sobre el coche.

Horario y dónde ver

La presentación del AMR26 se podrá ver en directo a las, a través del canal oficial de Aston Martin Aramco en TikTok y YouTube, la cual se efectuará en Ithra, el Centro Mundial de la Cultura situado en Dhahran (Arabia Saudí).

Además, toda la información de última hora sobre el AMR26 y su presentación podrá seguirse a través de la web de 'La Sexta Deportes'.