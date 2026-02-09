La Fiscalía pide la absolución de Errejón al considerar que hubo consentimiento en los hechos denunciados por Mouliaá

Errejón se querellará contra Elisa Mouliaá si no se retracta de la acusación en redes de extorsión a dos testigos

La Fiscalía ha solicitado la absolución de Íñigo Errejón en el caso de presuntos abusos sexuales denunciados por Elisa Mouliaá, argumentando que hubo consentimiento en los hechos. Según el escrito al que accedió laSexta, Errejón y Mouliaá mantuvieron un contacto progresivamente íntimo a través de redes sociales, culminando en un encuentro personal. Durante una fiesta, se produjo un acercamiento físico que, según la Fiscalía, no constituye delito. La Audiencia de Madrid delibera sobre el recurso de Errejón tras la retirada de la acusación por parte de Mouliaá, quien alegó motivos de salud, aunque no se retractó de su denuncia inicial.

La Fiscalía pide la absolución de Íñigo Errejón al considerar que hubo consentimiento en los hechos denunciados por Elisa Mouliaá. En su escrito de conclusiones de cara al juicio por abusos sexuales continuados, al que ha tenido acceso laSexta, la Fiscalía explica que Errejón "mantuvo contacto por mensajes a través de redes sociales con Mouliaá" que fueron "evolucionando hasta volverse más íntimos, culminando con el deseo mutuo de conocerse personalmente".

Ambos quedaron en la presentación de un libro en el centro El Matadero de Madrid y, una vez terminado el acto, "fueron juntos por la zona de Ópera a tomar una consumición" antes de ir a una fiesta "organizada por los amigos de Mouliá en el piso sito en la calle Modesto Lafuente nº 88 de Madrid".

"Antes de entrar en el inmueble, cuando se encontraban en el ascensor, el investigado en el curso del flirteo en el que se encontraban, besó a Dª Elisa, sin que ésta manifestara oposición al mismo", añade el escrito.

Una vez ambos llegaron al domicilio, "bebieron, bailaron y charlaron con los asistentes" antes de que ambos entrasen en un dormitorio de la casa, "donde el Sr. Errejón de forma impetuosa, comenzó a besarla, quitarle el sujetador y tocarle los pechos, acto que alargó durante unos minutos hasta que Dª Elisa le pidió que salieran de la habitación, accediendo éste a la petición".

"Tras despedirse de los amigos de la denunciante presentes en la fiesta, ambos decidieron ir al domicilio del investigado y una vez allí, de nuevo, comenzó a tocarle por distintas partes del cuerpo, instante en el que Dª Elisa, a la que no estaba agradando el encuentro sexual por la premura y vehemencia, le manifestó que no quería continuar, cesando el encuentro en ese instante y marchándose ésta a domicilio", añade el escrito.

Tras desgranar cómo ocurrió la situación, la Fiscalía determina que los hechos relatados "no son constitutivos de delito" y que no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal y "procede la libre absolución del acusado".

La Audiencia de Madrid delibera este lunes sobre el recurso de Errejón contra su procesamiento por presuntas agresiones sexuales a Mouliaá, en un momento clave en la causa después de que la actriz retirara la semana pasada su acusación por motivos de salud.

Se trata de una decisión fundamental para el desenlace de la causa que tiene lugar días después de que el proceso diera un giro copernicano: el pasado miércoles, Mouliaá presentó en el Decanato de Plaza de Castilla un escrito en el que retiraba su acusación contra Errejón por motivos personales y de salud, aunque no se retractaba de la agresión sexual que sufrió en 2021 y denunció en 2024.

