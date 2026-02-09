Ahora

"Quién estaba siguiendo a quién"

Un legendario entrenador publica un extraño mensaje sobre la ruptura entre Ferrero y Carlos Alcaraz

Rick Macci ha dejado una ambigua declaración en su cuenta de X opinando sobre la separación entre el tenista y su entrenador.

Juan Carlos Ferrero, junto a carlos AlcarazJuan Carlos Ferrero, junto a carlos AlcarazGetty Images

Carlos Alcaraz ha comenzado el año de la mejor forma después de su ruptura con Juan Carlos Ferrero. El murciano se proclamó campeón del Open de Australia por primera vez, rompiendo la mala racha que acumulaba en Melbourne desde que entró en el circuito ATP.

Pese a que muchos aseguraban que Alcaraz no conseguiría mantener el mismo ritmo sin el que ha sido su entrenador durante siete años, el número uno del mundo ha demostrado lo contrario. Sobre su separación y la última actualización acerca de su relación, Rick Macci, legendario entrenador de tenistas como Serena Williams, ha mostrado su opinión en redes sociales.

"Cuando el jugador (Carlos) despide al entrenador (Juan Carlos Ferrero) y lograron grandes cosas juntos por las que les pagaron y, luego, el entrenador deja de seguir al jugador por la razón que sea, se muestra en lo profundo de la mente del entrenador quién estaba siguiendo a quién", ha escrito Macci en su cuenta de X.

El entrenador, de forma ambigua, ha señalado la importancia del momento en el que Ferrero ha dejado de seguir en redes sociales a Carlos, sin dejar claro a quién le era más rentable mantener una buena relación con el otro.

Además, Macci también ha mostrado su parecer sobre las declaraciones de Patrick Mouratoglou, en las que aseguró que Novak Djokovic no es capaz de "hacer nada extraordinario". "Todo en la vida depende del observador. Lo hace todo perfecto y mucho más", concluyó el entrenador estadounidense.

