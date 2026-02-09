'Sirat', de Oliver Laxe, triunfa en los Premios Gaudí con ocho galardones y 'Frontera', de Judith Colell, da la sorpresa con cuatro

El equipo de la película 'Sirat' posa con los galardones conseguidos, tras la gala de entrega de los premios Gaudí celebrada en Barcelona.

Los detalles La película de Oliver Laxe se llevó casi todos los apartados técnicos, además de la estatuilla a 'Mejor Película en lengua no catalana'. Frontera, de Judith Colell, dio la sorpresa de la noche al alzarse con cuatro estatuillas, incluida la de mejor película de habla catalana.

Sirat volvió a ser la flamante ganadora en unos premios, esta vez, en la XVIII edición de los Premios Gaudí, que otorga la Academia del Cine Catalán, y que tuvo lugar la noche del domingo 8 de febrero en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona. La película de Oliver Laxe, nominada a los Oscar a 'Mejor película internacional' y a 'Mejor Sonido', se llevó ocho premios, incluyendo casi todos los apartados técnicos y 'Mejor Película en lengua no catalana'.

Como no, Sirat se llevó también el gaudí al mejor sonido, con un trío de mujeres al frente, Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, que ya han hecho historia. Fue esta última, la encargada de hablar en nombre de sus compañeras, que se encontraban trabajando, agradeciendo a los académicos el reconocimiento y destacando cómo el trabajo en equipo "ha construido un universo vibrante e hipnótico". Tampoco se olvidó del resto de los nominados porque esta distinción, confesó, es para "todos los trabajos invisibles, pero que hacen posible que el trabajo del cine exista".

Además de Sirat, la otra gran premiada de la noche y que, según los críticos, dio la sorpresa fue 'Frontera', de la directora Judith Colell y protagonizada por Miki Esparbé y Bruna Cusí. Un thriller ambientado en 1943, en plena guerra en Europa, cuando el régimen de Franco bloqueó el paso por los Pirineos a judíos que huían de la represión nazi, y que pone el foco en los españoles que ayudaron a los perseguidos.

En su discurso, Colell, emocionada, quiso dirigirse antes que nada al resto de directores nominados por su "películas maravillosas" que contribuyen a "hacer que el cine catalán sea cada vez más grande, tenga más trayectoria, viaje más". Recordando que antes de hoy, nunca había ganado un Gaudí, subrayó que su última película "habla de límites, de fronteras, sobre todo, de personas, de gente, que se ve obligada a marchar, a dejar su casa, que busca refugio y una vida digna".

Colell ha considerado que en un momento como el actual, es "necesario más que nunca defender la acogida, la empatía", con lo que el premio "es de todas las personas que buscan refugio y no siempre encuentran una mano tendida".

Mario Casas y Ángela Cervantes, los mejores actores

En el apartado artístico, los ganadores fueron Mario Casas, como mejor protagonista masculino, por 'Molt lluny'; Ángela Cervantes, como mejor protagonista femenina, por 'Furia'; Bruna Cusí, como mejor actriz secundaria, por 'Frontera'; y Álvaro Cervantes, como mejor actor secundario, por 'Sorda'. El premio a mejor actriz revelación fue para Llúcia Garcia por 'Romería'.

Por su parte, los premios de dirección y guion fueron para Cesc Gay y Eduard Sola, galardonados con el Mejor guion original por 'Mi amiga Eva', y para Eva Libertad, que obtuvo el de guion adaptado por 'Sorda'. La dirección novel recayó en Gemma Blasco por 'La furia', mientras que Eva Libertad fue reconocida de nuevo como mejor directora por 'Sorda'.

La mejor película europea recayó en la letona 'Flow, un mundo que salvar' y el Premio especial del público a la mejor película, de nuevo, para 'Frontera'.

En su discurso como presidenta de la Acadèmia del Cinema Català, Judith Colell defendió el cine catalán como una "realidad sólida" que se proyecta con éxito internacional.

Los Premios Gaudí, confesó, dejan atrás la adolescencia con esta 18.ª edición, que se celebra en el Liceu de Barcelona, un espacio donde conviven, dijo, "tradición y riesgo". Según reivindicó Colell, el cine en versión catalana vive un "momento dulce", fruto de la constancia, que ha permitido que los presupuestos de las producciones se hayan duplicado en los últimos cuatro años.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.