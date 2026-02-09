La adicción al juego afecta al 8,4 % de chicos de entre 14 y 18 años y se dispara online

Los detalles Son los juegos de azar que muestran una mayor prevalencia de juego problemático entre los estudiantes, según el informe sobre adicciones comportamentales y otros trastornos presentado por el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla.

El informe sobre adicciones comportamentales revela que el 8,4 % de los adolescentes entre 14 y 18 años presenta adicción al juego de azar, con un uso problemático del juego online que alcanza casi el 30 %. Las apuestas deportivas y las máquinas de azar son las más populares. El estudio, realizado en 836 centros, destaca que el 13 % de los estudiantes jugó online y un 21 % de forma presencial. El uso problemático de internet afecta al 19,4 % de los estudiantes, siendo mayor en mujeres. Más del 80 % ha jugado a videojuegos, con una posible adicción en niveles bajos. En 2023, 4.916 personas recibieron tratamiento por adicciones, principalmente por juego de azar. El secretario de Estado, Javier Padilla, insiste en la necesidad de políticas basadas en datos mesurados y contextualizados.

El 8,4 % de los adolescentes de entre 14 y 18 años presenta adicción al juego de azar. Entre quienes juegan de forma online, el uso problemático alcanza casi el 30 %, frente al 23,5 % registrado hace dos años. Las apuestas deportivas, las máquinas de azar y los juegos de cartas con dinero o la ruleta son las modalidades preferidas.

Son los juegos de azar que muestran una mayor prevalencia de juego problemático entre los estudiantes, según el informe sobre adicciones comportamentales y otros trastornos presentado este lunes por el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, y la delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Xisca Sureda.

El estudio se basa en una muestra de estudiantes de entre 14 y 18 años de 836 centros públicos y privados, con un trabajo de campo realizado entre el 10 de febrero y el 10 de junio.

El juego presencial aumenta entre los chicos y crece con la edad

El documento señala además que el 13 % de los estudiantes de secundaria jugó a juegos de azar online en el último año, mientras que un 21 % lo hizo de forma presencial. El juego presencial aumenta entre los chicos y crece con la edad: el 20,9 % de los jóvenes de entre 14 y 18 años reconoce haber jugado en el último año. Entre las chicas predominan el bingo y la lotería, mientras que los chicos se inclinan más por la ruleta y las máquinas de azar.

En cuanto al uso problemático de internet, la prevalencia es mayor en mujeres (23,4 %) que en hombres (15,5 %). No obstante, se observa una reducción respecto a 2021, año marcado por las restricciones de la pandemia. En las chicas el descenso se consolida desde 2023, mientras que en los chicos la cifra se mantiene estable, situándose en niveles similares a los previos a la covid.

Si se analiza el dinero gastado en juego presencial, la mayoría de los adolescentes declara haber gastado menos de seis euros en las últimas 24 horas. Sin embargo, un 10 % de los chicos afirma haber gastado más de 300 euros en un solo día.

El uso problemático de internet afecta al 19,4 % de los estudiantes, con una prevalencia mayor entre las chicas (23 %) que entre los chicos (15 %). No obstante, el informe detecta una reducción respecto a 2021, año marcado por las restricciones de la pandemia, hasta situarse en niveles similares a los previos a la covid. El uso problemático de redes sociales alcanza el 15,3 %, es algo mayor en mujeres y no presenta diferencias relevantes por edad.

Más del 80 % de los adolescentes ha jugado a videojuegos, mientras que la posible adicción se mantiene en niveles bajos, con un descenso entre las chicas y un ligero aumento entre los chicos. El uso problemático de pornografía, por su parte, desciende hasta el 4,1 %, con una brecha muy marcada entre hombres y mujeres.

En 2023, 4.916 personas fueron admitidas a tratamiento por adicciones comportamentales, la mayoría por juego de azar. La edad media de quienes reciben tratamiento por esta causa es de 39 años, frente a los 21 años en el caso de los videojuegos.

"No estamos ante un apocalipsis pornográfico ni digital"

Sobre el descenso del consumo de pornografía y del uso problemático de internet, y el aumento del juego online, Padilla subrayó que es necesario contextualizar los datos: "Venimos de un pico durante la pandemia. Necesitamos más series temporales, pero hay una cierta proactividad normativa que conviene aprovechar".

El secretario de Estado insistió en que "no estamos ante un apocalipsis pornográfico ni digital", del mismo modo que "tampoco lo estamos en el consumo de drogas", y defendió que las políticas públicas deben basarse en análisis de datos mesurados y contextualizados.

Preguntado por el anuncio del presidente del Gobierno sobre una posible prohibición del acceso a redes sociales para menores, Padilla señaló que habrá que esperar a futuras ediciones del estudio para evaluar su impacto. "Prohibir no siempre evita el acceso", advirtió, aunque reconoció que lo esperable sería una reducción de la prevalencia de uso y del uso problemático, así como la necesidad de analizar posibles efectos en la población mayor de 16 años.

