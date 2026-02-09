Vox exige a Azcón un "cambio de políticas" hacia la ultraderecha y evita pedir "carguitos": "Les ha salido el tiro por la culata"

¿Por qué es importante? Pese a ganar en los comicios del 8 de febrero, Azcón está más obligado que nunca a pactar con Vox, que ha pasado de 7 a 14 escaños, el doble que en las elecciones de tres años.

En las elecciones de Aragón, Alejandro Nolasco, candidato de Vox, ha logrado duplicar la representación de su partido, pasando de 7 a 14 escaños. En una entrevista, Nolasco ha manifestado su intención de "cambiar las políticas" sin centrarse en cargos o sillones, y ha criticado al candidato Jorge Azcón por no presentar presupuestos. Azcón, que ha perdido dos escaños, atribuye el ascenso de Vox a la "polarización de Pedro Sánchez". Santiago Abascal, líder de Vox, ha agradecido a los votantes aragoneses por su apoyo, destacando que la campaña se centró en conectar con las preocupaciones reales de los ciudadanos.

Uno de los grandes ganadores de la noche electoral en Aragón ha sido Alejandro Nolasco, candidato de Vox, que ha duplicado la representación de la ultraderecha en la región al pasar de 7 a 14 escaños. En una entrevista en Espejo Público, de Antena 3, Nolasco ha defendido "cambiar las políticas" en el Gobierno de Azcón. "No hablamos ni de carguitos, ni de sillones, ni de saraos. Hemos venido para cambiar las cosas, no vamos a defraudar a nuestros votantes", ha asegurado el candidato de Vox.

Nolasco ha definido estos comicios como "extraños" porque Azcón "no ha presentado presupuestos y quería ir a elecciones porque sus gurús les manifestaban cosas". "El tiro les ha salido por la culata", opina el representante de Vox en la cámara aragonesa.

"Seguimos con la mano tendida. No queremos estar en el Gobierno o la oposición de manera determinada, queremos estar donde cambiar las políticas. PSOE y PP hacen políticas de izquierdas", opina Nolasco, que cuestiona que Azcón "hable en 'politiqués'", un idioma "que nadie entiende", bajo su punto de vista.

"En los debates que hemos tenido ninguno de los candidatos ha hablado de inseguridad, de okupación, de bajada de impuestos... El PP dice que los va a bajar y no los baja. Luego no cumplen lo que dicen. Las carreteras de Aragón son las peores, la sanidad está colapsada... cuando tú hablas de eso pues conectas con la gente", añade.

Azcón vincula la subida de Vox a la "polarización de Sánchez"

Jorge Azcón, por su parte, lamenta haber perdido dos escaños por el camino en estas elecciones pero celebra ser "la única alternativa de gobierno" en la región. "¿Cómo me voy a arrepentir de respetar reglas de la democracia? Defiendo que no se puede gobernar sin presupuesto, que Sánchez tiene que convocar porque no tiene presupuesto. Y eso hago, ser coherente y respetar reglas de democracia", ha asegurado en una entrevista en Onda Cero.

El candidato más votado en estas elecciones vincula la subida de Vox a la "polarización de Pedro Sánchez", la cual, opina, "alimenta a Vox". "El muro de la Moncloa alimenta a Vox, recogiendo el cabreo de la gente", considera Mazón, que defiende que, pese a haber perdido dos escaños, ha aumentado su ventaja respecto al PSOE, pasando de 5 a 8 escaños de distancia.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que "Aragón ha hablado con claridad" y ha mandado un mensaje de gratitud a Nolasco por "su extraordinario trabajo". Pero, sobre todo, ha agradecido a "los 120.000 aragoneses que han confiado en Vox esta noche y que han hecho que Vox doble sus resultados en estas elecciones autonómicas". Para Abascal, Aragón "ha derrotado a Pedro Sánchez, igual que Extremadura derrotó a Pedro Sánchez".

"Vox ha hecho una campaña dirigiéndose a todos los ciudadanos por encima de politiquerías y por encima de problemas muchas veces inventados y muchísimas ocasiones absolutamente lejanos y ajenos a los españoles. Y la respuesta de los aragoneses ha sido clara: quieren más Vox y quieren más voz para el sentido común en Aragón", defiende.

