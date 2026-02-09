El serio aviso de un expiloto de F1 sobre Mercedes: "Van hasta tres segundos más lentos..."

Juan Pablo Montoya, expiloto de la Fórmula 1, cree que los coches Mercedes pueden ser capaces de ir hasta tres segundos más rápidos que en los primeros test de Barcelona.

Los dos coches Mercedes, de George Russell y Kimi Antonelli, fueron los que más rodaron en los test privados de Barcelona. Más de 500 vueltas. Muy por encima de sus rivales. Ya se rumoreaba que ese motor sería el gran favorito... y en Montmeló ya empezaron a enseñar sus cartas.

El expiloto Juan Pablo Montoya, en 'AS', ha lanzado una advertencia muy seria: creen que pueden ser incluso cuatro segundos más rápidos que lo que se vio en el circuito de Montmeló.

"De lo que he oído, los tiempos que estaban haciendo en Barcelona, es entre tres a cuatro segundos más lejos del potencial completo del coche", dice el expiloto colombiano de la Fórmula 1.

Cree que podrían bajar al 1'12 en la pole de Montmeló: "En este momento, cuando vayamos a correr a Barcelona, vas a ver que la pole va a ser sobre 1'12'', y están haciendo 1'16''".

Ahora, a Bahréin

La Fórmula 1 se traslada esta semana a Bahréin. Entre el miércoles y el viernes se celebrarán los test de pretemporada, ya con todos los equipos en la pista. También el Williams de Carlos Sainz, que no llegó a tiempo para Barcelona después de no superar el 'crash test'.

En ese trazado, todos mirarán a Mercedes y a las otras escuderías que llevan ese motor. También a unos McLaren que de momento se han escondido y son los actuales campeones del Gran Circo.