Ahora

En Times Square

El increíble cartel de Aston Martin en Nueva York: Fernando Alonso, "el inquebrantable"

El asturiano, Lance Stroll y Adrian Newey son los protagonistas del cartel publicitario de Aston Martin en Times Square.

Cartel de Aston Martin en Nueva YorkCartel de Aston Martin en Nueva YorkAston Martin

Aston Martin calienta motores para hacer público su nuevo AMR26, el primer coche diseñado por el ingeniero Adrian Newey. Su cartel de presentación en Nueva York, en Times Square, ha sido absolutamente increíble.

Una imagen con Fernando Alonso, con Adrian Newey y Lance Stroll.

Al asturiano le califican como "el inquebrantable" y a Lance como "implacable". También tienen una frase que define a Adrian Newey: "visión".

Pero hay una frase que es una declaración de intenciones muy contundente: "El AMR26 representa el siguiente paso en el camino del equipo hacia el título mundial, y la presentación de su diseño merece un escenario a la altura de esa ambición".

La cuenta atrás ha comenzado. Este lunes, en Arabia Saudí, se presentará el nuevo coche AMR26 de Aston Martin.

