Izquierda Unida rechaza la idea de una alianza común promovida por Rufián: "La gente está cansada de las telenovelas de la izquierda"

El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo

El contexto Rufián defiende en redes sociales su ronda de contactos con líderes de la izquierda. "Yo solo voy a hablar con quien me llame para hablar de lo que hay", ha trasladado a primera hora de este lúnes.

Gabriel Rufián, portavoz de ERC, busca unir a las fuerzas políticas a la izquierda del PSOE, pero su iniciativa ha enfrentado resistencia. EH Bildu, a través de Oskar Matute, rechazó la propuesta, destacando su enfoque en Euskal Herria. Antonio Maíllo, de IU, también expresó su desacuerdo, criticando el protagonismo personal y abogando por el diálogo colectivo. Arnaldo Otegi, de EH Bildu, consideró la propuesta inviable, enfatizando la importancia de las intenciones colectivas. Rufián, en respuesta, defendió su postura en un mensaje, cuestionando la efectividad de las divisiones políticas frente al avance de PP y VOX, y abogó por un enfoque unido para enfrentar estos desafíos.

La intención de Gabriel Rufián (ERC) de aunar a todas las fuerzas políticas a la izquierda del PSOE no parece haber encajado bien. Desde que laSexta informase en exclusiva que el portavoz de ERC comenzará el próximo 18 de febrero una serie de actos públicos con líderes de la izquierda, comenzando esa ronda de contactos junto a Emilio Delgado, de Más Madrid, Rufián ha encajado dos 'derrotas' que ponen en duda que su plan pueda salir adelante.

El primer 'no' fue por parte de EH Bildu. En sus redes sociales, Oskar Matute reconocía tener "una gran relación personal y política" con Rufián, pero trasladó que el "proyecto" de la formación es "por y para Euskal Herria y su gente". "Seguiremos aportando y empujando en esa dirección para hacer frente al autoritarismo y dignificar la vida de la ciudadanía vasca. Y, siempre que esté en nuestras manos, también de las buenas gentes trabajadoras de todo el Estado", añadió.

Sin embargo, el 'no' más claro ha sido el que ha trasladado el coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, que ha reivindicado que él también se ha "reunido con ERC", a lo que ha añadido: "La gente está harta de las telenovelas de la izquierda". "Lo que falta es diálogo entre la militancia. Menos protagonismo personal y más protagonismo colectivo", ha defendido.

Este lunes, el secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha señalado que la propuesta de Rufián "no es viable" y ha dejado claro que "nunca han hablado de esto ni con ERC" ni con su portavoz en el Congreso. En una entrevista en Euskadi Irratia, Otegi ha cuestionao que se pongan, dice, las "intenciones individuales sobre las colectivas", por "muy loable intelectualmente" que sea hacer el ejercicio. "Desgraciadamente la tendencia es hablar como partidos, y por eso hicimos la propuesta de una lista única aceptando que el País Vasco está formado por siete provincias, que tiene derecho a la autodeterminación y que el euskera es nuestra lengua nacional", ha añadido.

Rufián se pronuncia: "Yo solo voy a hablar con quien me llame para hablar de lo que hay y de lo que viene"

Ante las informaciones y declaraciones que se han dado después de conocerse la información de laSexta, el portavoz de ERC ha escrito un mensaje en su cuenta de X en el que aclara "varias cosas". "Quien no vea que hay que hacer algo o no ve bien o ya le va bien que no lo haya. Lo que viene no se para con siglas, se para con pueblos. Los tuits, artículos o especulaciones contra mí no van hacer que PP y VOX dejen de sumar 200 diputados. Creer que el fascismo se va a parar en la frontera de tu sede o de tu nación porque vota diferente es magia negligente", asegura.

Rufián prepara un próximo encuentro para marzo con Oskar Matute dentro de su gira para aunar a la izquierda

A continuación, se hace varias preguntas y acaba pidiendo "más cabeza y menos pureza". "¿De qué sirve llegar al Congreso con dos, tres o cuatro diputados más si el Ministro del Interior va a ser Abascal? ¿De qué sirve que te vaya mejor si te van a ilegalizar? ¿No vale la pena intentar hacer algo diferente para frenarlo?", reivindica.

Además, añade que giras las hacen "los Rolling Stones" y avanza que solo hablará con quien le llame "para hablar de lo que hay y de lo que viene". "Por todos y contra nadie", sentencia en su mensaje.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.