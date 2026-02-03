Newey anuncia cambios importantes en el Aston Martin AMR26: "El que vimos en Barcelona..."

El ingeniero jefe de Aston Martin dice que el coche que se vio en los test de Barcelona ni mucho menos va a ser el definitivo.

Sólo fueron 61 vueltas del Aston Martin en los test de Barcelona, pero las suficientes para causar sensación. Porque el AMR26 que pilotaron Fernando Alonso y Lance Stroll fue un coche completamente diferente a lo que se había visto hasta entonces en el circuito de Montmeló.

Y queda mucho más por llegar. Lo anunció Fernando Alonso en primera instancia y ahora lo ha hecho directamente Adrian Newey.

En una entrevista publicada por el equipo, el ingeniero más laureado de la Fórmula 1 ha hecho este importante anuncio: "El AMR26 que corre en Melbourne va a ser muy diferente al que la gente vio en el Shakedown de Barcelona ​​y el AMR26 con el que terminamos la temporada en Abu Dhabi va a ser muy diferente al con el que comenzamos la temporada".

El plan de desarrollo será fundamental para ser competitivos. Pero de momento ya han empezado con algo diferente, que es muy importante en el Gran Circo: "El AMR26 tiene bastantes características que no se habían implementado antes".

Ni la parte frontal ni los pontones ni la entrada de aire superior se parece a Mercedes, Red Bull, Ferrari y McLaren. Y esos deberían ser los equipos que se coloquen en la parte más alta de la parrilla. Siempre con el permiso del Aston Martin, claro.