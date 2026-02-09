La huelga ferroviaria se mantiene en protesta por la seguridad de los trenes y sin previsión de una reunión con el Ministerio

Los detalles Pese a haber mantenido varios encuentros con el Ministerio de Transportes esta semana, no se alcanzó ningún acuerdo que evite las movilizaciones, que se extienden a todo el personal del sector: un total de 30.000 trabajadores están llamados a parar.

Los sindicatos mayoritarios del sector ferroviario español mantienen la huelga de tres días anunciada desde este lunes para exigir mejoras de seguridad en todas las líneas, tras el grave accidente de Alta Velocidad del 18 de enero, con 46 muertos, y otro ocurrido dos días después en un servicio de Cercanías de Gelida (Barcelona), con un fallecido.

Así, continúan con la protesta y lo hacen sin previsión, de momento, de una nueva reunión con el Ministerio de Transportes para intentar alcanzar un acuerdo que permita evitar la paralización del sector.

Desde la última de las tres reuniones celebradas esta última semana con los sindicatos mayoritarios del sector -el de maquinistas Semaf, CCOO y UGT-, el Ministerio no ha vuelto a convocarles para seguir negociando este fin de semana, pese a no haber alcanzando ningún acuerdo que evite las movilizaciones.

Desde el sindicato de maquinistas Semaf recuerdan que lo que piden es "un cambio estructural en la seguridad", por lo que "hay muchos aspectos técnicos que han de ser revisados".

Además de por las organizaciones mayoritarias, las movilizaciones también están convocadas por CGT, Sindicato Ferroviario (SF), Sindicato de Circulación ferroviario (SCF) y Alferro, que no están en las negociaciones.

30.000 trabajadores llamados a la huelga

La huelga se extiende a todo el personal del sector, desde la operación hasta el mantenimiento, la circulación, la atención a bordo y el resto de actividades que sostienen el servicio público. Además de a Adif y Renfe, tanto en viajeros como en mercancías, la convocatoria alcanza a los operadores privados Iryo y Ouigo, así como a Serveo, contratista de servicios a bordo, y firmas de transporte de mercancías o servicios logísticos como Medway, Captrain, Transervi, Redalsa, Tracción Rail o Logirail.

Según han indicado desde CCOO, Renfe cuenta con 16.000 trabajadores y Adif, Ouigo e Iryo: 14.000 entre los tres, por lo que, en total, 30.000 trabajadores están llamados a la huelga, aunque subrayan que hay unos servicios mínimos que se tienen que dar.

Transportes ha fijado unos servicios mínimos del 73% en los servicios de Alta Velocidad y larga distancia (la resolución no incluye a Cataluña y País Vasco, que tienen transferidas las competencias); del 75%, en horario punta y del 50%, en el resto del día en los de cercanías; del 65%, en los de media distancia, y del 21%, en los de mercancías.

330 trenes de Alta Velocidad cancelados

Así, Renfe, Ouigo e Iryo han cancelado, en el conjunto de las tres operadoras, la circulación de más de 330 trenes de Alta Velocidad y, en caso de la pública, también de larga distancia, entre el 9 y el 11 de febrero.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dará el próximo miércoles, en el tercer día de la huelga, explicaciones en el Congreso sobre los dos accidentes citados. En el de Adamuz (sur) del 18 de enero, los tres últimos vagones de un tren Iryo del trayecto Málaga-Madrid descarrilaron, y contra ellos chocó otro de Renfe que circulaba en sentido contrario por la vía paralela. El resultado fue de 46 muertos y 126 heridos.

Mientras, el 20 de enero, un deslizamiento de un talud que cayó sobre un tren de cercanías de la región de Cataluña (noreste) causó la muerte de un maquinista y 37 heridos.

