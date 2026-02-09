El comentario de Aprilia sobre la moto Ducati que gustará a Marc Márquez: "Al frente va a estar..."

Marc Márquez vuelve por todo lo alto: el más rápido en Sepang 120 días después

Massimo Rivola, jefe de Aprilia, cree que las motos Ducati van a volver a estar en lo más alto en el mundial de MotoGP de 2026.

¿Seguirá siendo Ducati el equipo dominador de MotoGP en 2026? Sus rivales siguen apostando por ello, aunque todo apunta que habrá mucha más igualdad. Massimo Rivola, jefe de Aprilia, cree que será un piloto Ducati el que vuelva a ganar el título mundial, dando alas a Marc Márquez.

En declaraciones a 'Motorsport', el jefe de Aprilia analiza las primeras sensaciones de los test de pretemporada: "Hemos visto que casi todos han mejorado. Hemos visto que Honda es muy rápida, que Ducati vuelve a ser la referencia y que KTM es mejor que el año pasado. Sinceramente, creo que va a ser un campeonato muy interesante, de nuevo con alguien Ducati al frente. Eso seguirá siendo igual, pero nosotros nos mantendremos a su estela".

Aprilia ha mejorado, pero desconocen si será suficiente: "Definitivamente tenemos una moto mejor que el año pasado. En 2025 no fue mal, así que no podemos evitar ser optimistas. Los demás también han mejorado claramente".

"Todavía es un poco pronto para decirlo. Ducati seguirá siendo el punto de referencia, en cualquier caso", apunta el jefe de Jorge Martín y de Marco Bezzecchi. El italiano, por cierto, ya ha renovado su contrato. El futuro del madrileño parece estar en otra escudería.

El mundial de MotoGP está a punto de empezar. Antes del Gran Premio de Tailandia, el que inaugura la temporada, habrá otro test en ese mismo escenario.