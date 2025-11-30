Honduras vota y Trump amenaza: si el derechista vinculado al narcotráfico Tito Asfura pierde, EEUU no invertirá en el país

Los detalles Los tres candidatos principales son el izquierdista y liberal Rixi Moncada, el conservador Salvador Nasralla y Asfura, que tiene el apoyo del presidente de EEUU y Milei.

Este domingo, los hondureños votan en unas elecciones generales decisivas para elegir a su nuevo presidente, determinando si el partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) continúa en el poder o si regresa el bipartidismo tradicional de los partidos Nacional y Liberal. La contienda está marcada por la influencia de Donald Trump, quien apoya al candidato derechista Nasry Asfura, advirtiendo que si no gana, Estados Unidos podría retirar su inversión en Honduras. Trump ha acusado a los rivales de Asfura de representar un "avance comunista". Asimismo, el presidente argentino Javier Milei ha respaldado a Asfura, calificándolo como el mejor opositor a la izquierda. Las elecciones, que incluyen la elección de presidente, vicepresidentes, alcaldías y diputados, están bajo la observación de la OEA, con expectativas de que se desarrollen pacíficamente pese a las tensiones.

Los hondureños votan este domingo para elegir a su nuevo presidente o presidenta en unas elecciones generales muy reñidas que definirán si el partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) se mantiene en el poder o si retorna el bipartidismo tradicional de los Partido Nacional y Liberal.

Precisamente, estos comicios están más disputados por la injerencia de Donald Trump, quien asegura que si su candidato, el derechista y vinculado al narcotráfico Tito Asfura, no gana, Estados Unidos no invertirá dinero en ese país. Y lo hace poco después de indultar al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, encarcarcelado precisamente por narcotráfico.

Asimismo, el pasado miércoles el presidente de Estados Unidos instó a los hondureños a apoyar a Asfura en las elecciones y acusó a sus rivales de representar el "avance comunista" y aliado de líderes como el venezolano Nicolás Maduro. En una publicación en su cuenta de Truth Social, el mandatario se refirió a Asfura como el "único verdadero amigo de la libertad en Honduras" y agregó que podrían "trabajar juntos para luchar contra los narco-comunistas".

Milei también apoya a Asfura

En la misma línea, el presidente argentino Javier Milei también expresó su apoyo a Nasry Asfura en una publicación en sus redes sociales, en la que defendió que se trata del "candidato que mejor representa la oposición a los tiranos de izquierda". "La única forma de que la libertad siga avanzando en el continente es con una derrota contundente del narcosocialismo que tiene de rehén a Honduras desde el 2022. Mi apoyo total para Tito Asfura que es el candidato que mejor representa la oposición a los tiranos de izquierda que destruyeron Honduras", comentó Milei en su cuenta de X. "Tal como planteamos esta semana en la OEA, seguimos muy de cerca el proceso electoral en Honduras para que se respete la voluntad popular y la libertad en la región", agregó el mandatario ultraderechista.

El jefe de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), el excanciller de Paraguay Eladio Loizaga, ha declarado que augura que las elecciones en Honduras "caminen dentro de un marco de paz, de tranquilidad y responsabilidad" de la ciudadanía. En los comicios, hay 32.000 observadores nacionales y más de 800 internacionales, según ha detallado el canciller hondureño.

Más de seis millones de hondureños eligen este domingo a su presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías municipales, 128 diputados al Parlamento nacional y 20 al Parlamento Centroamericano.

Moncada, Nasralla y Asfura, los tres principales candidatos

La contienda por la Presidencia se disputa entre tres candidatos principales: Rixi Moncada, del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda); Salvador Nasralla, del Partido Liberal, y Nasry Asfura, del Partido Nacional, conservadores, quienes irán unas elecciones marcadas por tensiones, dudas de transparencia y riesgo de violencia.

Estos comicios son los duodécimos desde el retorno al orden constitucional en 1980, tras casi dos décadas de gobiernos militares, y se celebran bajo un estado de excepción vigente desde diciembre de 2022, una medida que ha generado rechazo en distintos sectores y puesto el foco en la necesidad de garantías para el escrutinio.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.