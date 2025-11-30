Los padres de una de las adolescentes halladas muertas en un parque de Jaén habrían sido quienes encontraron los cuerpos

Los detalles Habrían sido los familiares de una de las menores quienes habrían hallado los cadáveres, ya que, por las horas que eran, salieron a buscarlas.

Los cuerpos de dos adolescentes, de 15 y 16 años, fueron hallados sin vida en un parque céntrico de Jaén, un lugar frecuentado por los vecinos y cercano a la Biblioteca Provincial. Los padres de una de las jóvenes descubrieron los cadáveres, que ya han sido sometidos a autopsia. Las adolescentes, amigas de toda la vida, no compartían instituto. El alcalde, Julio Millán, ha expresado el dolor de la ciudad y ha pedido respeto para las investigaciones, que apuntan al suicidio, descartando la implicación de terceros. Jaén está de luto, con banderas a media asta y un minuto de silencio convocado.

Los cadáveres de las dos adolescentes, de 15 y 16 años, aparecieron en un parque de Jaén. El aviso se dio a la 1:30 del sábado y, según ha podido saber laSexta, habrían sido los padres de una de las adolescentes quienes encontraron los cuerpos sin vida.

El parque está en pleno centro de la ciudad, en un entorno lleno de árboles, bancos, amplias calles para caminar y transitado por los vecinos diariamente. Está abierto las 24 horas y a escasos 200 metros de la Biblioteca Provincial.

Las menores no eran compañeras de instituto, sino que, según fuentes cercanas a la investigación, eran amigas "del barrio de toda la vida". De hecho, ya ha finalizado la autopsia y las dos están siendo veladas por sus seres queridos en el mismo tanatorio.

El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha expresado que "la ciudad se muestra inundada de dolor". "Lo que pido en estos momentos es que se deje trabajar a las fuerzas y cuerpos de seguridad para no aumentar el dolor de la familia, amigos y allegados", ha reclamado.

La principal hipótesis de la Policía Nacional es el suicidio, ya que los cuerpos de las menores no tenían marcas externas de violencia y los investigadores descartan la implicación de terceras personas.

Por el momento, el caso está bajo secreto de sumario, mientras Jaén continúa de luto hasta el martes. Las banderas del Consistorio ondean a media asta y este lunes hay convocado un minuto de silencio por las dos menores a las puertas del Consistorio.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.