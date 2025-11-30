El emotivo gesto entre Carlos Alcaraz y Leo Messi en las finales de conferencia de la MLS

El murciano le entregó el trofeo de campeón de la conferencia este al astro argentino. Ambos se dieron un abrazo dejando una instantánea icónica entre dos grandes figuras del deporte.

Carlos Alcaraz ha cerrado 2025 con la que probablemente haya sido la mejor temporada de su carrera. El de El Palmar ha recuperado el número uno del mundo gracias a triunfos espectaculares como en Roland Garros o en el US Open. Su rivalidad con Jannik Sinner ha ido a un nivel increíble.

El italiano también ha cuajado un año sensacional ganando los otros dos 'Majors', Open de Australia y Wimbledon. Alcaraz, aún recuperándose de un edema que sufrió en la final de la Copa de Maestros, se encuentra descansando antes de comenzar un nuevo año en el que la exigencia vuelve a ser máxima.

Sin embargo, el murciano ha sido noticia por estar presente en las finales de la Conferencia Este de la MLS (liga de fútbol estadounidense). El partido entre el Inter de Miami y el New York City terminó con victoria del equipo de Leo Messi (5-1). Fue el propio Alcaraz quien le entregó la copa a Messi. Ambos terminaron dándose un abrazo.

"Es muy especial para mí", aseguró un Caritos que también se saludó de manera efusiva con Sergio Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez.