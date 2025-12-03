Así queda la parrilla de la F1 2026: Verstappen tiene nuevo compañero y regresa un viejo conocido

Para la próxima temporada se incluirá una nueva escudería, Red Bull cambia de pilotos y vuelve Checo Pérez a los circuitos.

A menos de una semana para que se dispute el GP de Abu Dhabi y se proclame un nuevo campeón de la Fórmula 1 entre Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri, ya se ha confirmado cuál será la parrilla para 2026.

Para la próxima temporada, además de haberse realizado cambios en los pilotos de la parrilla, se incluirá por primera vez una undécima escudería en el paddock. Cadillac se estrenará en la F1 con dos pilotos con bastante bagaje de la competición.

En concreto, Sergio 'Checo' Pérez y Valtteri Bottas regresan a la Fórmula 1 de la mano de la escudería estadounidense. Los dos pilotos cuentan con experiencia y múltiples podios a sus espaldas en sus anteriores escuderías.

En cuanto a los cambios en la parrilla, Red Bull es la única escudería que ha realizado cambios, tanto en su primer equipo como en Racing Bulls. La escudería austriaca ha prescindido de los servicios de Yuki Tsunoda e Isack Hadjar asciende al equipo principal tras sellar un gran año.

Pese a que el piloto japonés ha corrido esta temporada tanto para Red Bull como para Racing Bulls, Tsunoda no regresará junto a Liam Lawson, quien ya tiene nuevo compañero: el piloto británico de 18 años, Arvid Lindblad.

Todo preparado para 2026

Con el anuncio de la parrilla para 2026, todos los equipos de la Fórmula 1 ya están listos para preparar la pretemporada, que incluye un cambio en la normativa de los monoplazas, el estreno de Cadillac en la competición y los test de los nuevos coches.

Por otro lado, también se ha hecho oficial el cambio de propietario del equipo Sauber, el cual pasará a ser Audi, quien mantendrá a Nico Hulkenberg y a Gabriel Bortoleto como sus pilotos.