Una endocrina, sobre el Ozempic: "Es de los mejores fármacos que hemos tenido, pero es una barbaridad tomarlo para perder 3 kilos"

Clotilde Vázquez, jefa de Endocrinología y Nutrición de la Fundación Jiménez Díaz, analiza en este vídeo medicamentos como el Ozempic, según ella fármacos "seguros y potentes", pero que requieren de control por parte de un profesional.

La OMS asegura que los fármacos para adelgazar, como el Ozempic, son "esenciales para la humanidad" y que deberían ser accesibles para todos con el fin de erradicar la obesidad en unos años.

Más Vale Tarde lo analiza con Clotilde Vázquez, jefa de Endocrinología y Nutrición de la Fundación Jiménez Díaz, que explica que el descubrimiento de medicamentos como el Ozempic ha sido merecedor del premio Princesa de Asturias por el hallazgo de un fármaco que mejora la secreción de insulina, disminuye el apetito y aumenta la saciedad, mejora la función cardíaca y la función hepática, así cómo la forma en que, a la larga, reduce las complicaciones derivadas de la diabetes.

Clotilde destaca que son medicamentos "seguros y potentes" que, sin embargo, "se tienen que utilizar siempre cuando está indicado y acompañando de un cambio de estilo de vida". "Si no, es disparar cañonazos a un problema pequeño", añade.

Aunque la endocrina reconoce que se trata "de uno de los mejores fármacos que hemos tenido", apunta que no se puede utilizar en casos de personas que quieren perder unos pocos kilos de más: "Esto es una barbaridad, nunca se puede hacer", comenta.

Clotilde afirma que la obesidad "es una enfermedad muy compleja y necesitamos medicamentos buenos" y pone como ejemplo las hipertensiones, que a veces se resuelven quitando la sal y otras necesitan hasta tres fármacos.

Por ello, señala que fármacos como el Ozempic "a lo que más ayudan es a comer bien" y que incluso hay algunos casos de pacientes que "deberían mantenerlo de por vida", algo que no duda que poco a poco irá contemplando la Seguridad Social.

En lo que respecta a los efectos secundarios del fármaco, habla de problemas de retina en un ínfimo número de pacientes. Por otro lado estaría la pérdida de masa muscular, por lo que considera "muy importante monitorizarse por personas expertas" para evitarlo.

En este sentido, señala que cuando se comen suficientes proteínas "el apetito se quita tanto que se come poco", lo que lleva a personas que están viendo cómo se pierde peso rápidamente a directamente no comer nada.

Sin embargo, explica que "hay que seguir comiendo equilibradamente suficiente proteína" para no perder músculo, porque si sucede esto "baja el metabolismo basal y el rebote está casi garantizado".

Por ello recalca la importancia de dejarse guiar por profesionales, que dan apoyo de información nutricional para que no se pierda esa masa muscular: "Nuestra experiencia personal es que se pierde muy poquito con cuatro cosas".

En el caso de que alguien decida tomar el medicamento sin un profesional al lado, le recomienda "medirse la cintura": "Si está perdiendo peso y la cintura no disminuye, está perdiendo músculo y algo está funcionando mal".

