La Policía detiene a la dueña de la clínica dental y al anestesista que sedó a la niña de seis años fallecida en Alzira

El contexto Los hechos ocurrieron el pasado 20 de noviembre. La niña había sido atendida en una clínica dental privada de Alzira y esa tarde ingresó en el Servicio de Urgencias del Hospital de la Ribera en parada cardiorrespiratoria. Los facultativos intentaron su reanimación sin éxito.

La Policía Nacional ha detenido al anestesista de 43 años implicado en la muerte de una niña de seis años y la intoxicación grave de otra en una clínica dental de Alzira, Valencia. Se le acusa de homicidio imprudente, lesiones contra la salud pública, omisión del deber de socorro y hurto. También detuvieron a la propietaria de la clínica, de 50 años, por omisión del deber de socorro y delitos contra la salud pública. La investigación se centra en un lote de anestesia que no debía usarse, ya que la clínica no tenía autorización para sedación intravenosa. La niña de cuatro años afectada ha mejorado tras salir de la UCI.

La Policía Nacional ha detenido a primera hora de esta mañana al anestesista que sedó a la niña de seis años fallecida en Alzira (Valencia). El hombre, de 43 años, está acusado de un delito de homicidio imprudente, lesiones contra la salud pública, omisión del deber de socorro y hurto tras al parecer haber causado la muerte de la menor y la intoxicación grave de otra en una clínica dental de Alzira donde trabajaba como anestesista.

Pocas horas después, a las doce de la mañana, se ha detenido en Alzira a la propietaria de la clínica, una mujer de 50 años, como presunta autora de los delitos de omisión del deber de socorro y contra la salud pública. Según ha podido saber laSexta, continúan las gestiones de investigación por parte del Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de la Comunidad Valenciana para el total esclarecimiento de los hechos.

Ese mismo día, unas horas antes, acudió al mismo hospital otra niña, de cuatro años de edad, que también había sido atendida esa mañana en la misma clínica dental, con episodio de fiebre, vómitos y somnolencia. La niña de cuatro años ha evolucionado favorablemente tras salir de la UCI.

Desde el primer momento, el foco de las pesquisas ha estado en el lote de anestesia que utilizaron para relajar a las pequeñas antes de extraer unos dientes de leche y unos empastes. Un lote que, según pudo saber laSexta, no tendría que haber sido utilizado porque la clínica no tiene autorización para realizar sedación con fármacos intravenosos.

Según confirmaron a laSexta fuentes de Inspección de Servicios Sanitarios de la Consellería de Sanidad, el centro privado está autorizado como clínica dental con actividad de odontología-estomatología. "Llevaba una sedación, no llevaba anestesia general ni nada", aseguró la propietaria de las instalaciones, que, aunque no intervino a las niñas, también prestó declaración a la Policía.

