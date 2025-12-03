El juez se niega a aclarar al PSOE su petición y le reitera que debe presentar todos los pagos en metálico entre 2017 y 2024

Los detalles El magistrado de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha reiterado a los socialistas que deben remitirle todos los pagos en metálico del partido y no solo los vinculados a Ábalos y a Koldo.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha requerido al PSOE que le remita todos los pagos en metálico efectuados por el partido entre 2017 y 2024, "con independencia del destinatario", y no solo los vinculados al exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

El PSOE solicitó al juez que aclarase si los pagos en efectivo que requirió eran los vinculados a estos dos investigados o si quería todos los efectuados entre esos siete años, lo que, en opinión del partido, tendría "graves derivaciones". Ismael Moreno, que investiga una parte del caso Koldo en la Audiencia Nacional, ha contestado que no procede aclaración alguna, pues la providencia en la que formulaba dicha petición el 26 de noviembre es lo suficientemente clara.

Y subraya que el PSOE debe presentar la relación de pagos en metálico realizados durante dicho periodo (2017-2024) "con independencia del destinatario, es decir, a todas las personas, cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios, junto con los documentos justificativos en los que se soporten dichos pagos".

Esta petición comenzó en el Tribunal Supremo, cuando el juez Leopoldo Puente requirió a finales de octubre a la Audiencia Nacional que investigase "las incógnitas" existentes sobre los pagos en efectivo por parte del PSOE al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García. El juez remitió al juez Moreno -que también investiga el caso Koldo- el informe de la UCO en el que apuntó la existencia de discordancias entre los ingresos de José Luis Ábalos y las cantidades declaradas por el PSOE, así como la información remitida por ese partido.

En su anterior escrito, Moreno concluía que "la documentación aportada por el Partido Socialista Obrero Español no es esclarecedora, en tanto que se indica que con cierta periodicidad los fondos en metálico contabilizados en caja procedían de su cuenta bancaria". "Indicándose que, de haber existido pagos en metálico distintos de los efectivamente contabilizados, tampoco podrían estarlo los ingresos con los que aquéllos se nutrían", añadía.

Además, consideraba que la documentación aportada por Koldo García, así como de las preguntas que en el curso de las declaraciones testificales efectuó su letrada, parece colegirse que el mismo sostiene, por esta vía indirecta, haber recibido pagos procedentes del partido a los efectivamente contabilizados. "Por último se indica que de lo declarado por el Sr. de Aldama Delgado, así como por la testigo Dña. María del Carmen Pano Sánchez, pudieran haber existido entregas de dinero en metálico al Partido", recogía el escrito.

El juez Moreno hablaba de un posible "blanqueo de capitales o un desfalco" del partido por parte de Ábalos y Koldo, cuando aseguraba que "se han puesto de manifiesto una serie de conductas que pudierar ser calificadas de un ilícito penal, desde el blanqueo de capitales, pasando por el posible desfalco cometido contra el Partido, amén de otras eventuales irregularidades".

Hasa ahora, el PSOE ha insistido en la "transparencia" y "legalidad" de unas cuentas que están "fiscalizadas". Fuentes consultadas por laSexta han defendido que "no están investigados en la causa" y que su colaboración con la justicia y con la transparencia "es total". "Todo el efectivo abonado por el PSOE tiene una trazabilidad cierta y legal, sin la existencia de descuadres o liquidaciones no anotadas", han reiterado desde la formación en las últimas semanas, destacando que han actuado "con firmeza y contundencia frente a cualquier indicio de corrupción o comportamiento indebido".

