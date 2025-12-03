Ahora

Más frío, nieve, nieblas y olas de hasta seis metros: el fuerte temporal pone en alerta nueve comunidades

Los detalles La Comunidad de Madrid tiene alerta amarilla (riesgo) por nevadas que dejarán una acumulación de nieve de cinco centímetros en 24 horas a partir de unos 1.100-1.200 metros. Castilla y León ha activado el nivel amarillo en las provincias de Burgos, Palencia y Valladolid por densas nieblas que reducirán la visibilidad a 100 metros.

Máquinas quitanieves trabajan en la localidad madrileña de Navacerrada este martes.
Segundo día del invierno meteorológico y seguimos recibiendo frentes de esa gran borrasca que se encuentra ene l atlántico, concretamente al norte de Irlanda. Lo que ha teñido los paisajes de varios puntos de España de nieve. Aunque las miradas también están puestas en el mar.

El encadenamiento de sucesivos frentes atlánticos que atraviesan la península este miércoles ha activado el aviso (naranja o amarillo) en nueve comunidades por nieve, nieblas, viento o un fuerte temporal marítimo, con especial intensidad en toda la fachada cantábrica, donde las olas subirán hasta los seis metros, informa la Aemet en su página web.

Las comunidades de Asturias, Cantabria, País Vasco y Galicia tienen alerta naranja (riesgo importante) por mar combinada del noroeste con olas de cuatro o seis metros y viento del suroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) mar adentro, ocasionalmente viento del oeste de 62 a 74 km/h (fuerza 8).

La Comunidad de Madrid tiene alerta amarilla (riesgo) por nevadas que dejarán una acumulación de nieve de cinco centímetros en 24 horas a partir de unos 1.100-1.200 metros. Castilla y León ha activado el nivel amarillo en las provincias de Burgos, Palencia y Valladolid por densas nieblas que reducirán la visibilidad a 100 metros. Ávila, por ejemplo, ha amanecido este miércoles completamente nevada.

En la comunidad de Andalucía, la provincia de Almería está en amarillo por fenómenos costeros adversos con olas de tres metros, mientras que en Granada hay también nivel amarillo por nevadas (2 centímetros de espesor), por fuertes vientos de 70 kilómetros por hora y por oleaje de 3 metros.

En el litoral mediterráneo, Cataluña ha activado el nivel amarillo en Girona por vientos costeros del norte y noroeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) con olas de dos a tres metros, mientras que en Tarragona hay aviso amarillo por rachas de viento entre 70 y 80 kilómetros por hora, al igual que en la provincia de Castellón (Comunidad Valenciana).

En la Ciudad de Melilla el aviso también es amarillo por temporal marítimo con viento del oeste y noroeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de tres metros. Con la alerta naranja existe riesgo meteorológico importante, con cierto grado de peligro para las actividades usuales, y con la amarilla no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta.

