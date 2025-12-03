Alargar listas de espera para ganar más dinero: los audios que delatan a la empresa que gestiona el hospital de Torrejón

El contexto Ribera es la empresa privada que gestiona el hospital público de Torrejón. En una serie de grabaciones desveladas por 'El País', el CEO del grupo insta a hacer ajustes para obtener más beneficios.

El CEO de Ribera, empresa que gestiona el hospital público de Torrejón, sugirió alargar las listas de espera para aumentar beneficios, según revela 'El País' en una grabación de una reunión del 25 de septiembre. Pablo Gallart, el directivo, instó a reducir intervenciones no rentables para ahorrar en personal y recursos, justificándose en que el hospital es deficitario. Ribera recibe pagos por población asignada, no por actividad, lo que incentiva el ahorro en gastos médicos.

Alargar listas de espera para así ganar más dinero. Es la instrucción que dio el CEO de Ribera, la empresa privada que gestiona el hospital público de Torrejón, en una reunión con mandos del grupo y del centro el pasado 25 de septiembre. Así lo desvela ahora 'El País', que ha publicado la grabación de esa reunión, en la que el directivo, Pablo Gallart, pidió hacer ajustes para alcanzar un beneficio de "cuatro o cinco millones".

El Hospital de Torrejón, en Madrid, es un centro público, pero la Comunidad de Madrid paga a Ribera para que se ocupe de su gestión. Según recoge el citado diario, el Ejecutivo autonómico paga a esta empresa por población asignada, no por la actividad que realice, lo que significa que mientras menos gaste en los pacientes, más dinero gana la gestora.

A este extremo alude Gallart en el audio al apuntar que la "capacidad de gestión" de la empresa pasa por "determinar la actividad que podemos proveer". "Estableciendo la lista de espera quirúrgica al final nos va a determinar la actividad y determinando la actividad pues Celia y todo el equipo que vais a trabajar determinaréis cuáles son los gastos y qué nivel de EBITDA tendremos", detalla.

Así, señala que "la idea sería hacer iteraciones hasta que al final pudiéramos alcanzar un EBITDA de cuatro o cinco millones". "Todos sabéis que la elasticidad de la cuenta de resultados a la lista de espera es directa", continúa el directivo, que señala que es lo que acaban de hacer "en sentido contrario en Torrejón". "Decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es: desandemos el camino", insta.

En aquella reunión, Gallart pidió dejar de hacer intervenciones que no fueran rentables y señaló que, si acumulaban demoras, gastarían menos porque necesitarían menos personal y recursos. Una estrategia que justificó alegando que el hospital es deficitario, siempre según 'El País', que recoge además que el grupo se ha defendido alegando que "las reuniones empresariales internas son de carácter privado" y que fuera de ese contexto "el contenido puede verse alterado o malinterpretado y perder el sentido".

Por su parte, desde la Consejería de Sanidad han asegurado a laSexta que "el Servicio Madrileño de Salud realiza una gestión de la lista de espera transparente y eficaz, en base a los tiempos de atención establecidos para cada proceso y patología en toda la red hospitalaria pública regional".

En cuanto a los hospitales públicos de gestión privada, como el de Torrejón, desde la Comunidad de Madrid sostienen que "el SERMAS vela por el cumplimiento riguroso de los indicadores y criterios de gestión requeridos y realiza un control y seguimiento continuo de su actividad para garantizar que la prestación de sus servicios es correcta".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.