Portazo de Junts a Sánchez pese a su intento de acercamiento: "La posición no cambia, la relación con el Gobierno está cerrada"

Entre líneas La primera reaccion pública de Junts a la mano tendida de Sánchez para reconducir la relación evidencia que los de Puigdemont van a seguir tensando la cuerda. "No cumplir tiene consecuencias", ha señalado Nogueras.

La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, ha sido la encargada de escenificar el portazo de los de Puigdemont al Gobierno español. En una rueda de prensa que había generado mucha expectación, Nogueras ha recordado que "los votos de Junts" siempre han estado "al servicio de Cataluña solamente y al servicio de los catalanes". "Ni el PSOE, ni Sumar, ni el gobierno español podían contar con nuestros votos a cambio de nada", ha señalado Nogueras acusando al Gobierno de haber "incumplido la parte fundamental de los acuerdos". "No cumplir tiene consecuencias", ha añadido reivindicando los siete votos de su formación.

Nogueras ha valorado en cierta forma que Sánchez haya reconocido ese incumplimiento desde Moncloa, pero ha afeado que los anuncios de ayer del presidente solo "demuestran" que sí podían hacer, "pero que no querían". "Que nadie se confunda, estamos donde estábamos la semana pasada. Son los socialistas los que han bloqueado la legislatura con sus incumplimientos. Los socialistas tienen que decir qué hacen a partir de ahora. Son ellos los que se han metido en este problema y son los que deben salir", ha argumentado

"Todo esto no cambia la posición de Junts", ha revelado Nogueras asegurando que "la relación está cerrada" . "Lo que se aprobó ayer es parte de lo que se había pactado. Somos los únicos que ante estos incumplimientos hemos tomado decisiones", ha añadido poniendo la presión sobre el Ejecutivo central. Así, ha recordado que el 27 de octubre Junts rompió su relación con el PSOE y no fue hasta ayer que Sánchez reconoce "delante de todo el mundo que ha incumplido con Junts". "Ojalá nuestro problema sea convocaros aquí dentro de un mes para explicarles qué haremos porque el Gobierno ha cumplido todo lo que tenía pendiente", ha añadido.

Es la primera reacción pública de los de Puigdemont después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara un decreto real con "algunos de los acuerdos asumidos con Junts", entre ellos facilitar a los entes locales las inversiones financieramente sostenibles y la ampliación de ese plazo para impulsar y promover dentro de esas empresas la digitalización de los procesos de facturación.

