Dani Olmo y Pedri, lesionados en la remontada del Barça ante el Atleti

El centrocampista canario, que volvía a la titularidad, tuvo que ser sustituido en la segunda parte por un problema muscular. El mediapunta se dislocó el hombro tras anotar el tanto de la remontada.

Victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid para asegurarse el liderato, al menos, hasta la próxima jornada... pero con peaje.

Dani Olmo y Pedri tuvieron que ser sustituidos en la segunda mitad y a falta del informe médico del club, son duda para visitar al Real Betis este sábado.

El ex del Leipzig se dislocó el hombro izquierdo al anotar el segundo gol, el que confirmaba la remontada culé, cuando caída al suelo tras disparar.

El canario, que volvía a la titularidad, se tiró al terreno de juego en el 71' y pidió el cambio al banquillo por un aparente problema muscular.

Todo ocurrió en un partido en el que el Atleti golpeó primero por medio de Baena a los veinte minutos de juego después de, una vez más, un error de la zaga blaugrana al tirar la línea de fuera de juego.

Apenas seis minutos después, Raphinha puso las tablas en el marcador después de que Pedri le dejase mano a mano ante Oblak.

Y lo cierto es que el Barça pudo irse ganando al descanso, pero Lewandowski, muy sorprendentemente, mandó a las nubes un penalti de Barrios a Olmo.

Victoria muy trabajada de los de Flick ante los de Simeone, que en la recta final trataron de encontrar sin acierto la meta de un Joan García que apenas tuvo trabajo más allá de un disparo bombeado de Julián Álvarez en el segundo acto. Con los colchoneros volcados en ataque en el descuento, Ferran Torres selló la victoria local.

Con este resultado, los azulgranas se ponen con 37 puntos, cuatro más que un Real Madrid que mañana visita San Mamés para medirse al Athletic Club de Bilbao. El Atleti, cuarto tras el Villarreal (32) con 31 unidades.