Trump vuelve a amenazar con ataques terrestres en Venezuela: "Vamos a acabar con esos hijos de perra"

Qué está diciendo El presidente extiende su amenaza a Colombia: cualquiera país que esté vendiendo drogas a Estados Unidos, dice, es susceptible de ser atacado.

Donald Trump ha intensificado la amenaza de ataques terrestres en Venezuela y Colombia, en medio de una creciente tensión por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe. Durante una reunión en la Casa Blanca, Trump culpó a Joe Biden de permitir la entrada de drogas en el país y advirtió de que cualquier nación involucrada en el tráfico de drogas hacia EEUU podría ser atacada. La operación Lanza del Sur ya ha destruido varias embarcaciones en el Caribe. Venezuela ha denunciado ante la Corte Penal Internacional que el despliegue militar busca desestabilizar la región, mientras que Colombia ha expresado su preocupación y ha llamado a la unidad latinoamericana. La crisis aérea en Venezuela se ha agravado tras el aviso de la Administración Federal de Aviación de EEUU, lo que llevó a la revocación de concesiones a varias aerolíneas.

Donald Trump vuelve a agitar la amenaza de lanzar ataques por tierra en Venezuela, en plena escalada de tensión por el despliegue militar que Estados Unidos mantiene en aguas del Caribe. Una amenaza que el presidente ha extendido en las últimas horas también a Colombia, durante una reunión en la Casa Blanca en la que ha reivindicado los ataques que las fuerzas estadounidenses vienen perpetrando contra supuestas narcolanchas en la zona.

"Si tenemos que hacerlo, atacaremos en tierra también", ha insistido Trump, que ha culpado a su predecesor, el demócrata Joe Biden, de permitir la entrada de drogas "en cifras récord" al país norteamericano. "Cientos de personas morían al año. Y vamos a acabar con esos hijos de perra", ha sentenciado.

Trump ha deslizado la posibilidad de llevar a cabo ataques terrestres también en Colombia y en cualquier otro país que fabrique drogas con destino en EEUU. "Cualquiera que esté haciendo eso y vendiéndolo a nuestro país está sujeto a ataques", ha advertido, señalando que no solo Venezuela es susceptible de ser atacado, si bien el país "ha sido muy malo".

Hasta ahora, la llamada operación Lanza del Sur, lanzada por Estados Unidos para combatir el "narcoterrorismo", ha destruido una veintena de embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, dejando, según Washington, más de 80 víctimas mortales, de acuerdo con cifras recogidas por Efe. Trump ya advirtió la semana pasada de que actuarán "muy pronto" en tierra y también avisó recientemente a pilotos y aerolíneas de que deben considerar el espacio aéreo venezolano "cerrado en su totalidad".

Respuesta de Venezuela y Colombia

Venezuela, entretanto, ha alertado a la Corte Penal Internacional de que la estabilidad regional en el Caribe está "amenazada" por "un despliegue militar estadounidense sin precedentes" que, asegura, busca desestabilizar el entorno del país y afectar su soberanía.

Mientras Washington acusa a Nicolás Maduro de encabezar la "organización terrorista" del Cartel de los Soles, Caracas denuncia que EEUU lleva a cabo su despliegue como parte de un plan para propiciar un "cambio de régimen". Tanto Maduro como Trump, no obstante, se han mostrado dispuestos a dialogar, y el republicano confirmó el domingo que ya habían hablado. Una conversación en la que, según trascendió posteriormente, Maduro habría pedido la amnistía a Trump a cambio de su salida de Venezuela.

Por otra parte, y como Trump ha sugerido que podría incluir a Colombia en esas operaciones terrestres contra el narcotráfico, el presidente de ese país, Gustavo Petro, le ha invitado a visitarlo para enseñarle cómo se destruyen allí los laboratorios de cocaína. Su Ministerio de Exteriores, a su vez, ha señalado su "profunda preocupación" ante la advertencia de Trump y ha llamado a la unidad en América Latina "ante cualquier intento de intervención externa que pretenda socavar la soberanía".

Paralelamente, continúa la crisis de conectividad aérea en Venezuela, provocada por el aviso de la Administración Federal de Aviación de EEUU sobre "extremar la precaución" al sobrevolar la zona, que desató una ola de cancelaciones ante la que Venezuela revocó las concesiones a ocho aerolíneas internacionales, incluyendo las españolas Iberia, Air Europa y Plus Ultra.

