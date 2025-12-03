La predicción de Rafa Nadal sobre Alcaraz: "¿22 Grand Slams? ¿Por qué no?"

El manacorí ha asegurado que Carlitos tiene "una trayectoria espectacular" por delante, y que para alcanzar dicho objetivo tendrá que evitar las lesiones.

Carlos Alcaraz tiene todas las papeletas para ser el mejor tenista de la historia. Con tan solo 22 años, el murciano ya cuenta con seis Grand Slams en su palmarés y un futuro más que prometedor.

De cara a la próxima temporada, que comenzará en menos de un mes, Carlitos ya tiene el objetivo de ganar el Open de Australia, único gran torneo que no ha ganado. Para ello, lo más seguro es que tenga que enfrentarse a su acérrimo rival, el tenista italiano, Jannik Sinner.

El tenista n.º 1 del mundo tiene un hambre incesante de ganar, y a diferencia de los tres mejores tenistas de la historia, Rafa Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic, el de El Palmar ya cuenta con más Grand Slams que ellos a su edad.

En una entrevista para la 'Cadena SER', Nadal ha hablado sobre el futuro de Alcaraz y la posibilidad de que alcance los 22 Grand Slams que tiene el manacorí. "¿22 Grand Slams? ¿Por qué no? Seis ya son muchos, y tiene una trayectoria espectacular", comentaba Rafa aludiendo a los títulos que ya ha ganado Carlos y a los años que aún tiene por delante.

Pese al optimismo de Rafa y el apoyo constante que le ofrece a su compatriota, el extenista ha resaltado que para que Carlos alcance dicha cifra debe evitar a toda costa lesionarse. "Lo más importante es que no se lesione. Si no te lesionas, creo que tampoco pierdes la confianza en tu cuerpo, y eso te impulsa a mejorar", añadía Nadal.

Open de Australia y el Golden Slam

Aunque Carlos ya es el tenista más joven con más Grand Slams, el español quiere más. Además de tener como objetivo ganar el Open de Australia, el murciano ansía ganar los cuatro grandes torneos en el mismo año, el Golden Slam.

"Cuando afrontas una pretemporada y piensas en lo que quieres conseguir, el Open de Australia está ahí. Es el primer, segundo torneo de la temporada, y siempre el mayor objetivo para mí, arrancando cualquier año, va a ser completar ese 'career Grand Slam', incluso ganar los cuatro en el mismo año", comentó Alcaraz en una entrevista para 'AusOpen'.