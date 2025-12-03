¿Quién es Christian Costoya, la última perla española que ha fichado McLaren?

La escudería británica ha anunciado el fichaje del piloto de karting español como una de "las promesas más brillantes del automovilismo europeo" y competirá en la F4 de Oriente Medio en 2026.

McLaren apuesta por el talento español. La escudería británica ha anunciado en su página web el fichaje de Christian Costoya, una de "las promesas más brillantes del automovilismo europeo".

El piloto español de 15 años, originario de Silleda (Pontevedra), se ha proclamado campeón de Europa de karting de la FIA este año, tras acabar segundo a nivel mundial y europeo en 2023 y 2024, respectivamente. De cara a 2026, Costoya competirá para McLaren en la F4 de Oriente Medio.

"Estoy muy emocionado de unirme al Programa de Desarrollo de Pilotos de McLaren y formar parte de su cantera de talentos. Es fantástico contar con el apoyo del equipo y estar en un entorno conocido por desarrollar excelentes pilotos. Agradezco al equipo McLaren esta gran oportunidad", declaró Christian tras hacerse oficial su fichaje por los de Woking.

Costoya correrá durante los meses de enero y febrero en el circuito de Yas Marina y el circuito Internacional de Lusail, a fin de desarrollarse como piloto de monoplazas.

Junto a la promesa española, la escudería británica también ha anunciado el fichaje de otros dos pilotos: el campeón de Fórmula 2, Leonardo Fornaroli, y el piloto holandés Richard Verschoor, el cual acabó en tercera posición en la F2.

McLaren apuesta a futuro

Con una temporada espectacular a punto de finalizar, la escudería británica está pendiente del GP de Abu Dhabi, donde Lando Norris o Oscar Piastri se pueden proclamar campeones del mundo.

Más allá del resultado de la carrera, desde McLaren ya tienen la cabeza puesta en el futuro, y es por ello que ya están formando anuevos pilotos dentro de su programa de desarrollo.

"McLaren Racing está encantado de dar la bienvenida a dos de los pilotos que actualmente lideran la clasificación de la Fórmula 2, el campeón Leonardo Fornaroli y el exaspirante al título y compañero de las posiciones Richard Verschoor, así como al galardonado campeón de karting Christian Costoya, al Programa de Desarrollo de Pilotos de McLaren Racing", anunciaba Alessandro Alunni Bravi, director de Asuntos Comerciales de McLaren.

"Es crucial que sigamos desarrollando nuestra cantera de talentos para ofrecer opciones a todos nuestros equipos de carreras en expansión. Esperamos trabajar estrechamente con todos nuestros pilotos en 2026 a medida que continúan su desarrollo individual en varias etapas de sus carreras con el apoyo del programa a través de una amplia gama de pruebas y oportunidades de progresión en todas nuestras series de carreras", añadía Alunni Bravi.