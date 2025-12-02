Muere a los 60 años José Luis Cienfuegos, director de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci)

¿Por qué es importante? Había dirigido las tres últimas ediciones de la Seminci. Además, había estado al frente del Festival de Cine de Gijón y de Sevilla.

José Luis Cienfuegos, director de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), falleció repentinamente a los 60 años en Madrid debido a un infarto cerebral. Tras ser ingresado en un hospital, no pudo superar el accidente cerebrovascular. Cienfuegos dirigió la Seminci durante tres ediciones, incluida la reciente 70.ª, considerada una de las más exitosas. Antes, lideró los festivales de cine de Gijón y Sevilla. Su gestión en Valladolid se destacó por una renovación fiel a la historia del festival, promoviendo el diálogo entre creadores y público, y transformando la manera de hacer festivales en España. El funeral se celebrará en Oviedo.

El director de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), José Luis Cienfuegos, ha muerto este martes en Madrid de forma repentina a los 60 años, tras sufrir un infarto cerebral. El festival y el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, han informado del fallecimiento del que ha sido director de la Seminci en sus tres últimas ediciones y que acababa de cerrar la número 70 hace unas semanas.

Cienfuegos fue ingresado el lunes por la noche en un hospital de Madrid, pero ha sido este martes cuando no ha logrado superar este accidente cerebrovascular, según han explicado fuentes municipales y del festival. Está previsto que sea la ciudad de Oviedo, donde reside su familia, la que acoja el funeral por Cienfuegos, aunque la Seminci organizará un homenaje para recordar la figura de su último director, según ha informado la 'Agencia EFE'.

Antes de dirigir la Seminci, a la que accedió tras ganar un concurso público, Cienfuegos (Avilés, 1964) había estado también al frente del Festival de Cine de Gijón y del Festival de Cine de Sevilla, donde cosechó una dilatada experiencia y reconocimiento.

Fue en 2023 cuando aterrizó en Valladolid para afrontar el mayor reto de su carrera cultural, con un "sello inconfundible", con una "necesaria renovación", pero siendo "fiel a la historia y el espíritu que han caracterizado Seminci", según ha destacado el festival en una publicación de recuerdo hacia Cienfuegos.

El festival ha valorado que la 70.ª edición, concluida hace un mes, ha sido "sin duda una de las más exitosas de la larga trayectoria del certamen", tratado por Cienfuegos como lugar de diálogo y conocimiento a través de una programación "ambiciosa y heterodoxa, estableciendo puentes vibrantes entre los creadores y el público", y sobre todo, como un espacio útil y relevante para la industria y los cineastas.

"Cienfuegos adoptó una mirada poliédrica, destacando el papel fundamental que los distribuidores, productores, la crítica y los medios tienen en el impulso del cine de autor", ha sostenido el festival, convencido de que Cienfuegos "transformó radicalmente la manera de hacer festivales" en España para celebrar la cultura y la vida

