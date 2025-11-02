Alonso ensalza a Aston Martin para ganar en 2026: "Nunca he tenido un equipo..."

El asturiano ha desvelado en una entrevista toda la ilusión que tiene puesta en la temporada que viene. Cree que la "pasión" que hay en Aston puede ser clave para conseguir victorias en 2026.

Fernando Alonso tiene ya la cabeza puesta en 2026. El bicampeón del mundo tiene entre ceja y ceja el mundial que viene. Sabe que, por primera vez en años, va a volver a tener la oportunidad de ganar en la Fórmula 1. Su ilusión y confianza con Aston Martin es máxima.

El túnel de viento, el equipo de mecánicos, la "pasión" que existe dentro de Aston . Todos esos factores hacen que Alonso crea de verdad que es posible hacer cosas grandes en 2026. Adrian Newey es la cabeza que está ideando el monoplaza que deberá estar a la altura de Fernando.

El asturiano confía ciegamente en la inteligencia y el ingenio del británico para diseñar un Aston que puede dar un paso al frente tremendo en términos de ritmo. Fernando ha desvelado en una entrevista para 'Sky Sports' cuáles son las razones de peso que le hacen pensar que en 2026 se puede dar un cambio histórico para él y para Aston Martin.

"Tenemos una oportunidad de ganar en 2026. Creo que nunca he tenido un equipo de mecánicos como el que tengo en Aston Martin. Son verdaderos amigos. Tenemos grandes personas, buenas instalaciones y pasión en el garaje con todos los mecánicos, ingenieros y pilotos. Así que depende de nosotros. Vamos a por ello", asegura el bicampeón del mundo.

Más allá de la confianza en ganar que transmite Alonso, la manera en la que habla del equipo y de sus compañeros hace pensar que todos caminan hacia la misma dirección. Ganar en 2026.