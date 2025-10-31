Newey revela la importancia de una 'estrategia' que hace Alonso: "Detectar algo interesante..."

El ingeniero británico ha analizado un llamativo comportamiento que tiene Alonso tras las carrera. Adrian cree que puede darle mucho para diseñar el Aston Martin de 2026.

Fernando Alonso y Adrian Newey ya tiene prácticamente toda su atención puesta en el Mundial de 2026. El ingeniero británico trabaja de manera casi incansable para poder darle al asturiano un monoplaza competitivo la temporada que viene.

Las palabras de Andy Cowell, jefe de Aston Martin, en las que aseguraba que la escudería iba a ganar varios mundiales en un futuro han generado mucho revuelo en el 'Gran Circo'. Alonso tiene claro que todas las expectativas están puestas en el curso que viene para aspirar a cosas grandes.

El piloto español ha dejado una imagen llamativa en algunas carreras. Fernando, tras terminar algún gran premio, ha inspeccionado coches rivales. Algo que a Newey le sirve como herramienta para diseñar el Aston de 2026: "En primer lugar, las fotografías que te envían los fotógrafos están en 2D y no muestran con claridad el ángulo que te interesa".

"Así que espero tener la suficiente visión como para detectar algo interesante que, habiéndolo visto en 3D, me llevaría muchísimo tiempo encontrarlo en 2000 fotos en 2D", ha asegurado el ingeniero en una entrevista para 'Autosprint'.

Newey tiene en cuenta todos los detalles para, no solo preocuparse de su monoplaza, sino también del resto de la parrilla, potenciales competidores de cara al mundial de la temporada que viene.

Aston Martin y Fernando Alonso ya tienen claro cual es su objetivo para 2026. De la mano de Adrian Newey está previsto que la competitividad del coche sea muy superior a la de este año. El británico puede terminar siendo la llave para que Alonso vuelva a ganar en la Fórmula 1.