Adrian Newey desvela la clave del éxito para Aston Martin: "El coche debe ser..."

El ingeniero británico, director de orquesta en el proyecto de Aston Martin, señaló cuál es la condición que necesita cumplir el equipo para encontrar el mejor rendimiento posible en 2026.

Aston Martin, a falta de cuatro GP, ya deposita sus esfuerzos y esperanzas en un ilusionante nuevo curso. Con Adrian Newey a la batuta del equipo, la escudería sueña con competir por victorias en el 'Gran Circo'.

Y para conseguirlo, Newey tiene claro cuál es una de las claves fundamentales. El ingeniero británico es el vértice sobre el que se construye el proyecto, y está pendiente de todo. Con su información y conocimiento, el 'domador del viento' enfatiza en la importancia de la comunicación entre los departamentos del equipo.

"Cuando los equipos se vuelven más grandes, la comunicación se convierte en un desafío cada vez mayor. Cualquier equipo de Fórmula 1 es similar en el sentido de que cuenta con tres departamentos: aerodinámica, diseño mecánico y dinámica del vehículo, que suele incluir el trabajo de simulación. Lograr que los tres departamentos trabajen juntos es absolutamente clave", expresó en el podcast de 'James Allen on F1'.

Por tanto, el británico eleva la relevancia de la coordinación para encontrar el producto más competitivo posible: "El coche debe ser un producto integral. No sirve de nada tener un automóvil que sea aerodinámicamente muy, muy bueno si, por ejemplo, la estructura no es lo suficientemente rígida como para soportar esa carga aerodinámica".