¡Esto es muy bueno! Alonso lanza un mensaje a Aston Martin con los personajes de 'Toy Story'

El asturiano dejó un momento cómico en las redes de la escudería británica con un simpático vídeo acompañado de los personajes de la mítica película.

Fernando Alonso ya piensa en 2026, eso está claro. Sin embargo, para poder ser lo más competitivo posible, el asturiano debe intentar firmar el mejor resultado posible en las cuatro carreras que quedan para terminar un curso poco destacable tanto para él como para Aston Martin.

La campaña de Fernando y de la escudería ha estado marcada por los altibajos en el rendimiento del monoplaza. Aún así, la llegada de Adrian Newey ha sido una inyección de moral para un equipo que confía en dar la campana en 2026.

El ingeniero británico puede ser la llave para que la temporada que viene Alonso pueda competir por victorias o incluso, quién sabe, si por el Mundial. En todo caso, es evidente que para que eso se produzca debe haber una ilusión y una confianza tremendas en cada pieza del equipo.

Fernando se ha encargado de transmitir ese mensaje en un simpático vídeo en el que aparece junto a varias figuras de los personajes de la mítica película de 'Toy Story'. El asturiano apela al trabajo en equipo en la escudería comparándolo con el de los protagonistas del largometraje.

"En este deporte todo va de trabajo en equipo. Todo el mundo es crucial para poder triunfar. Creo que todos lo tienen (los personajes de 'Toy Story'). Se apoyan el uno al otro en las misiones", asegura Alonso en la publicación de Aston Martin.

Every crew has its characters. Who would Fernando be in Andy’s world?#ToyStory30MXpic.twitter.com/kD2pX5Gxza — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) November 1, 2025