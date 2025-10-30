Bombazo en Inglaterra: ven a Haaland fichando por el Real Madrid el próximo verano

Keith Wynnes, quien fuera CEO del Aston Villa, cree que si Vinicius Jr se marcha el próximo verano, su lugar en el Real Madrid lo ocupará Erling Haaland.

Un exdirectivo del Aston Villa dice que Erling Haaland se podría ir al Real Madrid el próximo verano. Es el bombazo que llega desde Inglaterra. Su nombre es Keith Wynnes, quien fuera CEO del Aston Villa. Cree que si Vinicius se marcha del cuadro blanco, ese lugar sería para el futbolista noruego.

"Veo a Haaland saliendo este verano del Manchester City. Que se vaya al Real Madrid es perfectamente posible. Si Vinicius Jr se marcha a Arabia Saudí, habría un efecto dominó", vaticina.

El noruego siempre ha manifestado que le gusta mucho España. Y su agente le abrió las puertas del Real Madrid: "Quiere tener el futuro en sus manos...".

Fernando Sanz, en 'El Chiringuito', ya contó que tenía una cláusula siempre vinculada al Real Madrid: "Hay una cláusula de salida al segundo año con unas condiciones muy beneficiosas para el Real Madrid".