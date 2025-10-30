Ahora

¿En el lugar de Vinicius?

Bombazo en Inglaterra: ven a Haaland fichando por el Real Madrid el próximo verano

Keith Wynnes, quien fuera CEO del Aston Villa, cree que si Vinicius Jr se marcha el próximo verano, su lugar en el Real Madrid lo ocupará Erling Haaland.

Haaland

Un exdirectivo del Aston Villa dice que Erling Haaland se podría ir al Real Madrid el próximo verano. Es el bombazo que llega desde Inglaterra. Su nombre es Keith Wynnes, quien fuera CEO del Aston Villa. Cree que si Vinicius se marcha del cuadro blanco, ese lugar sería para el futbolista noruego.

"Veo a Haaland saliendo este verano del Manchester City. Que se vaya al Real Madrid es perfectamente posible. Si Vinicius Jr se marcha a Arabia Saudí, habría un efecto dominó", vaticina.

El noruego siempre ha manifestado que le gusta mucho España. Y su agente le abrió las puertas del Real Madrid: "Quiere tener el futuro en sus manos...".

Fernando Sanz, en 'El Chiringuito', ya contó que tenía una cláusula siempre vinculada al Real Madrid: "Hay una cláusula de salida al segundo año con unas condiciones muy beneficiosas para el Real Madrid".

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez defiende la financiación "absolutamente limpia" del PSOE: "Es la comisión de la difamación. Es un circo"
  2. Mazón anuncia una comparecencia tras los insultos en el funeral de la DANA: "Me hago cargo. No dejo de pensar en ello"
  3. La Fiscalía investiga la responsabilidad de Mañueco en los incendios en El Bierzo y pide información al Seprona
  4. Trump anuncia un acuerdo con China sobre tierras raras y rebaja un 10% los aranceles tras su cumbre con Xi Jinping
  5. Detienen a cinco nuevos sospechosos por el robo de joyas en el Museo del Louvre
  6. La avispa velutina desata la alarma en Galicia tras tres muertes en quince días: "Es un problema de salud pública"