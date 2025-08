Alarma en Alpine: Franco Colapinto sufre un accidente en un test Pirelli en Hungría

Aprovechando el parón de verano, el proveedor oficial de neumáticos de la Fórmula 1 ha fijado unas jornadas de test para probar los neumáticos de la temporada 2026, año de la nueva reglamentación. La segunda jornada de estas pruebas no han salido bien para Alpine ya que Franco Colapinto ha sufrido un accidente en la sesión.

El piloto argentino ha chocado en la curva 11 del circuito de Hungaroring, escenario del pasado Gran Premio de Hungría y de las pruebas de neumáticos que se ha celebrado este martes 6 de agosto. El incidente ha sido comunicado en las redes sociales de la escudería francesa.

"Durante el segundo día de pruebas de neumáticos Pirelli en Hungaroring esta mañana, Franco Colapinto tuvo un incidente en la curva 11. Franco fue evaluado en el centro médico y se encuentra bien", ha escrito el equipo en su cuenta verificada de X.

Team Update

During Day 2 of Pirelli Tyre Testing at the Hungaroring this morning, Franco Colapinto had an incident at Turn 11. Franco was assessed on site at the medical centre and is OK.