La cláusula de Red Bull que podría impedir la salida de Max Verstappen antes de Austria

Según informa 'Motorsport', si Max está entre los cuatro primeros clasificados después de Barcelona no podrá salir de Red Bull para el año que viene.

El futuro de Max Verstappen es asunto de estado en la Fórmula 1. Con este rendimiento de Red Bull, con un coche que está lejos de los McLaren, el neerlandés podría plantearse una mudanza. Y dos equipos están en la pole para convencerle: primero el proyecto de Mercedes y después, más a largo plazo, Aston Martin.

Para salir Max se agarraba a una cláusula de rendimiento. Pero ahora 'Motorsport' ha publicado que hay una condición que podría impedir su salida para el año que viene, cuando arranca el nuevo reglamento de la Fórmula 1.

Si después del Gran Premio de Canadá se encuentra entre los cuatro primeros clasificados del mundial, continuará para 2026 en Red Bull. No podrá activar su cláusula de salida.

Ahora mismo Max es tercero por detrás de los McLaren. Y no perderá esa posición tras Barcelona. Sí podría hacerlo después de Canadá. La ventaja sobre George Russell es de 37 puntos.

El contrato de Russell

No es ningún secreto el interés de Toto Wolff en fichar a Max. Y en las flechas de plata hay un contrato que sigue sin renovarse. Es el de Russell, que finalizaría su vinculación esta temporada. Ese podría ser el hueco del cuatro veces campeón de la Fórmula 1.

Este verano se podría decidir todo. Si Mercedes renueva a George, no habría sitio para Verstappen. Pero si el campeón se pone a tiro, Toto no dirá que no.