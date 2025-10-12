La advertencia de Schumacher a McLaren por el "problema Verstappen": "Si llegan a una colisión final..."

El expiloto ha expuesto su preocupación ante la posibilidad de que el tetracampeón del mundo aproveche un error fatídico de los líderes del Mundial para luchar por su quinta corona consecutiva.

Ralf Schumacher ha analizado la situación actual del campeonato de Fórmula 1. El expiloto se ha centrado en la disputa por el título. Un galardón que debería ser para uno de los pilotos de McLaren.

Lando Norris y Oscar Piastri lideran la competencia y a falta de seis GP, la tensión entre ambos pilotos aumenta al mismo tiempo que, paradójicamente, disminuye el dominio de McLaren. Una circunstancia que beneficia a Max Verstappen.

El neerlandés tendría que remontar 63 puntos en seis citas. Todo un reto que mantiene a Verstappen en la contienda aunque las opciones aún son remotas. Eso sí, en las tres últimas fechas, el tetracampeón ha recortado 41 puntos al líder, una secuencia que empieza a generar dudas y agrega emoción a un campeonato que parecía resuelto.

Es en este contexto cuando Ralf Schumacher advierte a McLaren en el podcast alemán 'Backstage Boxengasse': "Si Max se acerca mucho de nuevo, habría que intervenir. De lo contrario, creo que deberían dejar que hagan lo suyo ahora".

"Solo espero que no lleguemos a una colisión final. Por alguna razón, tengo la sensación de que pronto llegará el punto en que no salgan juntos de la primera curva y entonces, por supuesto, se convierte en un problema si Max Verstappen también gana en ese momento", expresaba el expiloto.

De esta forma exponía su preocupación por la amenaza del de Red Bull. Schumacher hace referencia a la famosa estrategia de McLaren de dejar luchar a sus pilotos, algo arriesgado para Ralf y más cuando Verstappen está al acecho.